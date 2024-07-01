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Марсианский орбитальный аппарат "Одиссей" сделал снимок самого большого вулкана в Солнечной системе
Космический аппарат "Одиссей" находится на орбите Марса уже более двух лет, и недавно он перенастроил свою камеру для сканирования льда, чтобы получить новый ракурс вулкана Олимп.

В наши дни Марс — это безмолвный мир, едва подающий признаки геологической жизни. Но в незапамятные времена эта планета бурлила активностью и породила самый грандиозный вулкан во всей Солнечной системе. Несмотря на то, что Олимп может показаться на первый взгляд не слишком впечатляющим на привычных снимках с высоты птичьего полета, но самый свежий кадр, полученный орбитальным разведчиком НАСА "Одиссей", раскрывает истинное величие этого гигантского вулкана.

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Самый большой вулкан на Земле — Мауна-Лоа на Гавайях, который является щитовым вулканом объёмом 28 000 кубических километров, просто меркнет перед марсианским титаном. Спящий вулкан Олимп в 100 раз больше. Его площадь составляет 600 километров в диаметре, что примерно равно площади штата Аризона, а вершина находится на высоте 27 километров. Это в два раза выше высоты полёта коммерческих самолётов на Земле. Оба показателя огромны для вулканического образования, но невероятная площадь основания визуально уменьшает высоту.

Джеффри Плаут, ведущий ученый проекта "Одиссей", поясняет: "До сих пор мы наблюдали Олимп лишь фрагментарно, сверху. Но, направив аппарат к линии горизонта, мы смогли охватить единым взором всю грандиозность этого природного монумента на фоне окружающего ландшафта".

С момента прибытия на Красную планету в 2001 году "Одиссей" непрерывно сканировал ее поверхность в поисках залежей водяного льда. Все это время его взор был устремлен строго вниз, пока специалисты НАСА не решили изменить направление "Системы термической эмиссионной визуализации" (THEMIS), развернув ее к горизонту. Данный маневр позволил получить потрясающую панораму, которую вы видите ниже.

Вулкан Олимп, как он выглядит на горизонте по данным космического корабля «Одиссей». Авторы и права: НАСА, Лаборатория Реактивного Движения, Калифорнийский Технологический Институт.

Полученное изображение показывает, как вулкан Олимп выглядел бы для астронавта, находящегося на орбите Марса. По краям видны крутые склоны вулкана, сменяющиеся скругленной вершиной и центральной ледяной кальдерой. Возможно, мы бы никогда не увидели вулкан с такой перспективы, если бы не случайность, произошедшая больше десяти лет назад. «Одиссей» был одним из нескольких марсианских аппаратов, передававших данные для посадок космических аппаратов «Феникса» в 2008 году и «Кьюриосити» в 2012 году. Инженеры заметили, что при настройке антенн аппарата THEMIS, он оказывался направленным к горизонту. Они решили воспользоваться моментом и проверить возможности камеры в этом положении. Результаты эксперимента вдохновили команду на разработку алгоритма, позволяющего удерживать прибор нацеленным на горизонт на протяжении целого витка.

Новый ракурс на вулкан Олимп позволил разглядеть то, что обычно ускользало от внимания — атмосферу Марса. Планету окутывает тонкая газовая оболочка, преимущественно из углекислого газа, плотность которой составляет лишь сотую часть земной. На полученном снимке различимы разноцветные слои марсианской атмосферы. У самой поверхности клубится синеватая дымка пыли. Выше расположен пурпурный слой, вероятно, состоящий из смеси пыли и кристалликов водяного льда. Дополняет композицию сине-зеленая полоса ледяных облаков, парящих на высоте до 31 мили (50 километров).

Подробная инфографика проекта "Одиссей". Фото: НАСА

Космический аппарат "Одиссей", уже ставший рекордсменом по длительности работы на марсианской орбите, продолжает свою миссию. Годами инженеры JPL скрупулезно следили за состоянием топливной и энергетической систем аппарата, чтобы максимально продлить срок его службы. Их усилия не прошли даром — специалисты уверены, что "Одиссей" сможет радовать нас новыми научными открытиями еще не один год.

#марс #солнечная система #вулкан олимп
Источник: jpl.nasa.gov
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