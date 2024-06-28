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Fantoci
Для борьбы с браконьерством носорогов специалисты начали использовать радиоактивные изотопы
Несмотря на то, что изотопы нетоксичны для носорогов, они делают рога непригодными для употребления в пищу человеком и сигнализируют ученым о попытках незаконной торговли.

Ученые разработали инновационный метод защиты носорогов от незаконной охоты (браконьерства). Их метод заключается в насыщении рогов этих животных специальными радиоактивными веществами. Цель такого вмешательства - сделать наиболее ценную часть носорога опасной для людей при попытке ее извлечения и использования. Если браконьеры все же решатся на добычу таких рогов, то при пересечении государственных границ сработают специальные датчики. Это позволит сотрудникам служб безопасности моментально выявить нарушителей, занимающихся нелегальным оборотом диких животных.

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В минувший вторник Южноафриканский университет Витватерсранда из Йоханнесбурга объявил о запуске нового проекта с говорящим названием "Rhisotope" (Ризотоп). Данная инициатива реализуется силами университетского Подразделения радиационной и медицинской физики (ПРМФ). Несмотря на недавнее публичное заявление, исследователи уже три года тайно трудились над созданием безопасного способа внедрения малых доз радиоактивных изотопов в организм носорогов. В итоге выбор пал на изотопы, испускающие гамма-излучение в процессе перехода к более устойчивым формам элементов. Такое излучение безвредно как для самих животных, так и для людей, контактирующих с ними. Однако попадание этих веществ в организм человека чревато серьезными последствиями для здоровья.

Исследователи с помощью пинцета помещают маленькую радиоактивную капсулу в отверстие рога носорога. Источник: Университет Витватерсранда / Ризотопный проект

"Рассматриваемые уровни доз для использования в этом проекте, только немного превышают верхний предел доз, которым люди подвергаются от фоновой радиации, исходящей от естественно радиоактивных элементов Земли и космоса (космическая радиация из-за пределов атмосферы Земли)", - говорится на сайте проекта «Ризотоп». Также сообщается, что ПРМФ рассчитало соответствующие количества радиоизотопов, используя компьютерное моделирование и "фантомы", или полноразмерные модели голов носорогов, позволяющие проводить физические симуляции воздействия.

В видеоролике, опубликованном RHPU на YouTube, экологи дикой природы сначала усыпляют взрослого носорога, а затем просверливают в его роге небольшое отверстие. Пока один из исследователей держит голову носорога, другой с помощью пинцета помещает крошечную капсулу в просверленное отверстие, а затем закрепляет ее клеем. Участники проекта "Ризотоп" планируют повторить этот процесс с 20 носорогами, а затем в течение шести месяцев вести круглосуточное наблюдение за своими подопечными. Если браконьер завладеет одним из экспериментальных рогов носорога, радиоизотопы приведут в действие датчики ядерной безопасности в аэропортах, гаванях и на сухопутных переходах на границах Южной Африки. 


Рога носорогов являются значительной частью мировой нелегальной торговли дикими животными, объем которой оценивается в 22 миллиарда долларов, из-за их использования в качестве символов статуса и в некоторых практиках традиционной медицины. Экологи пытались смягчить браконьерство носорогов с помощью нескольких нестандартных методов, от удаления рогов до предоставления носорогам человеческих телохранителей. Хотя эти методы достаточно эффективны, они имеют серьезные недостатки, связанные с поведением носорогов и безопасностью людей. В то же время стратегия проекта «Ризотоп» могла бы пассивно сдерживать браконьерство, используя существующую инфраструктуру ядерной безопасности.

Если проект "Ризотоп" будет признан успешным через шесть месяцев, исследователи протестируют свои радиоизотопные капсулы на других распространенных объектах браконьерства, таких как слоны и панголины.

#rhisotope #браконьерство #носорог #радиоактивные изотопы
Источник: wits.ac.za
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