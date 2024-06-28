Цель проекта состоит в том, чтобы использовать лунный реголит в качестве строительного материала.

После долгого перерыва человеческая раса вновь устремила свой взор к дальнему космосу, но теперь планирует не короткое космическое путешествие, а основательное освоение лунных просторов. Европейское космическое агентство (ЕКА) активно разрабатывает инновационные методы возведения лунных построек, стремясь минимизировать объем доставляемых с Земли строительных материалов. В ходе этих изысканий родился оригинальный микропроект. Объединив усилия с компанией Lego и используя мельчайшие частицы редкого метеоритного вещества, специалисты ЕКА сконструировали уникальные "космоблоки" - прототип будущего строительного материала для лунных сооружений.

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На первый взгляд, эти "инновационные" строительные элементы напоминают привычные кубики Lego формата 8x2, однако при детальном рассмотрении становятся очевидны их уникальные особенности. Парадоксально, но несмотря на астрономическую близость Луны, все имеющиеся у нас образцы ее поверхностного слоя на нашей планете - величайшая редкость. В распоряжении НАСА имеется лишь ограниченное количество лунного грунта, добытого в эпоху миссий "Аполлон", а последующие экспедиции пополнили эту коллекцию лишь микроскопическими пробами. Перед исследователями ЕКА стояла задача: как создать экспериментальные "космоблоки" без доступа к значительным запасам лунной породы? Решение нашлось в использовании фрагментов древнейшего метеорита, возраст которого оценивается в 4,5 миллиарда лет, обнаруженного на территории Северной Африки.

Если отбросить все ассоциации с детским конструктором, то становится понятно, что данный эксперимент иллюстрирует революционную концепцию в космонавтике - стратегию использования локальных ресурсов, известную как ISRU (In-Situ Resource Utilization). Эта методика предполагает максимальное задействование материалов, доступных на месте исследований, что позволит существенно оптимизировать логистику и бюджет космических миссий. По мнению ученых, гипотетические запасы водяного льда в затененных областях лунных кратеров могли бы стать источником не только питьевой воды, но и компонентами для производства топлива и кислорода для дыхания. Более того, научное сообщество активно изучает потенциал использования лунного и марсианского грунта в строительных целях. Именно в русле этих исследований и родилась идея создания экспериментальных космоблоков.

Изготовление кирпичика из фрагментов реголита. Источник: ЕКА

"Лунная архитектура - это terra incognita для человечества. Нам предстоит не только разработать новые методы возведения конструкций в условиях лунной гравитации, но и определить оптимальные строительные материалы, учитывая, что транспортировка ресурсов с Земли крайне ограничена", - поделился своими размышлениями Эйдан Коули, ведущий исследователь Европейского космического агентства. Его слова подчеркивают уникальность и сложность задачи, стоящей перед космической отраслью в контексте долгосрочного освоения Луны.

Анализ структуры метеоритного образца выявил наличие крупных сферических включений, именуемых хондрулами, а также миниатюрных металлических частиц. Инженеры ЕКА создали инновационную композицию, объединив этот космический материал с синтетическим полимером - полилактидом, и добавив к нему аналог лунного грунта. Используя передовые технологии трехмерной печати, команда воплотила идею "космоблоков", взяв за основу концепцию конструктора Lego. Согласно заявлению разработчиков, созданные прототипы демонстрируют характеристики, сходные с их земными прообразами. Ключевое свойство этих элементов - способность к надежной фиксации за счет системы выступов и углублений, что обеспечивает прочное сцепление. Такой подход открывает широкие возможности для экспериментов с разнообразными конфигурациями, позволяя оценить конструкционные особенности этих аналогов лунного строительного материала.

"В научно-технической среде давно известно, что даже известные инженеры и конструкторы порой обращаются к детским конструкторам для визуализации своих концепций", - поделился наблюдением Эммет Флетчер, возглавляющий департамент маркетинга и стратегических альянсов в ЕКА. Он добавил: "Наш проект "космоблоков" - это не только научный эксперимент, но и мощный инструмент для пробуждения интереса у подрастающего поколения. Мы стремимся продемонстрировать, что в космонавтике есть место креативности и игровому подходу, которые могут стать катализатором серьезных научных открытий".

Желающие лично ознакомиться с "инновационными космоблоками" получат такую возможность в ближайшие месяцы. Со следующей недели стартует уникальная экспозиция, представляющая пятнадцать образцов этих футуристических строительных элементов. Выставка будет развернута в избранных фирменных магазинах Lego, включая знаменитый Lego House в Дании, торговую точку в грандиозном Mall of America (штат Миннесота), престижный салон на Пятой авеню в Нью-Йорке, а также магазин в развлекательном комплексе Disney Springs во Флориде. Посетители смогут посмотреть на эти удивительные экспонаты вплоть до двадцатого сентября во всех вышеупомянутых локациях.