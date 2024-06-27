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Fantoci
MSI использует "бракованные" кристаллы RTX 4090 при производстве 4070 Ti Super
К сожалению, раскрыть полный потенциал флагманского кристалла невозможно.

При производстве полупроводников из пластины вырезаются матрицы и тестируются на соответствие заданным характеристикам. Чипы, соответствующие всем требованиям, помещаются в одну категорию, а те, что имеют дефекты, становятся основой для продуктов более низкого класса. Этот процесс называется "бинированием" (binning), поскольку чипы распределяются по группам в зависимости от наличия или отсутствия дефектов.

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Недавно появилась информация, что компания MSI использует некоторые бракованные кристаллы, обычно предназначенные для игровых видеокарт RTX 4090, в новой модели RTX 4070 Ti Super. Это первый случай, когда мы слышим о подобном шаге со стороны производителя. К сожалению, нет волшебного способа "разблокировать" бракованный чип и превратить видеокарту за 800 долларов в аналог RTX 4090.

Компания MSI, по слухам, готовится к выпуску нового топовой видеокарты RTX 4070 Ti Super под названием Ventus 3X Black OC. У компании уже есть видеокарта Ventus 3X, но тайваньская компания, похоже, решила добавить еще одну модель в эту линейку. Пользователь соцсети X под ником wxnod предположил, что в этой видеокарте, вероятно, используется кристалл AD102, который обычно устанавливается в RTX 4090. Портал PCGamer в свою очередь указывал на три ключевых признака, подтверждающих это предположение: повышенное энергопотребление, увеличенные размеры и вес карты.

Стандартные модели RTX 4070 Ti Super меньше и легче версии Black OC от MSI на базе AD102.

У нового графического процессора TGP, или общая графическая мощность, на 10 Вт выше, чем у обычной видеокарты (295 Вт против 285 Вт). Вес видеокарты составляет 1,45 кг, что делает ее настоящим "тяжеловесом" в мире графических процессоров. Для сравнения, существующая видеокарта Ventus 3C весит всего 1,1 кг, то есть новая модель почти на 350 грамм тяжелее, что достаточно ощутимо. Вполне возможно, что более крупный или мощный "охладитель" является причиной части дополнительного веса. Для сравнения, существующая видеокарта имеет длину 30,8 см, а версия Black OC - 32 см. Она также толще (13,7 см против 13,7 см) и выше (5,1 см против 6,1 см).

Еще одним примечательным фактом является то, что кристалл AD102 используется только в RTX 4090, что вызывает вопрос: что происходит с бракованными чипами? RTX 4080, 4080 Super и 4070 Ti Super используют более скромный кристалл AD103. Использование урезанного флагманского чипа для видеокарты на два уровня ниже в линейке - это, безусловно, новшество. Возможно, Nvidia предложит их по более разумной цене, поскольку пока непонятно, что она еще могла бы с ними сделать. Кроме того, Nvidia использует AD102 в своих современных дата-центрах L40, но это полнофункциональная версия без каких-либо ограничений, обладающая всеми 18 176 ядрами CUDA.

#msi #rtx 4090 #rtx 4070 ti super
Источник: pcgamer.com
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