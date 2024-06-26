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Fantoci
Tesla снова отзывает все Cybertruck из-за ненадежного стеклоочистителя и дефектов в обшивке
Проблемные электропикапы страдают от сгорания электродвигателей стеклоочистителя и отваливающихся элементов обшивки.

Компания Tesla приняла ряд странных конструкторских решений при разработке Cybertruck, включая угловатый кузов из нержавеющей стали и систему управления задними колесами (RWS). К тому же, новый автомобиль оснащен одним гигантским дворником для лобового стекла, который как выяснилось, работает некорректно. C момента начала производства в конце 2023 года компания инициировала третий и  уже четвертый отзыв всех электропикапов. Представители компании сообщили, что моторчик стеклоочистителя (дворника) может со временем перегореть, в результате чего у водителей будет ограниченный обзор дороги. При устранении этой проблемы Tesla также займется фиксацией других элементов обшивки грузовика, чтобы они не отвалились во время путешествия.

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Автоэксперты выяснили, что «гига-дворник» приводится в действие 120-ваттным двигателем, который более чем в два раза мощнее, чем моторчики, используемые на других автомобилях. Согласно документам, поданным в Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA), причиной поломки может быть «электрическая перегрузка компонента управления». Без работающего стеклоочистителя у водителя ухудшается видимость дороги, что увеличивает риск столкновения с другими транспортными средствами, говорится в документе об отзыве.

Для компании Tesla отзывы уже не в новинку, но в большинстве случаев устраняет неполадки с помощью обновлений программного обеспечения «по воздуху» (OTA). Однако это уже второй случай, когда в Cybertruck обнаружен физический дефект, требующий передачи автомобиля в сервисный центр Tesla для ремонта. Ранее Tesla пришлось отозвать все Cybertruck из-за залипающих педалей акселератора.

О возможной проблеме с дворниками Tesla стало известно еще в феврале. Компания изъяла 20 электродвигателей из серийных автомобилей для тщательного анализа и в течение нескольких месяцев работала с поставщиками, чтобы разобраться в проблеме. В начале этого месяца Tesla приняла решение начать добровольный отзыв автомобилей.

Виновник последнего, но вероятно не последнего отзыва всех электропикапов Cybertruck.

Последний отзыв распространяется на все Cybertruck, выпущенные в период с 3 ноября 2023 года по 6 июня 2024 года, а это ни много ни мало - 11 688 автомобилей. Учитывая, что Cybertruck начали поставляться только в конце 2023 года после четырехлетнего ожидания, это, вероятно, все электропикапы, что Tesla продала. Генеральный директор компании Илон Маск, несомненно, ожидал более высоких продаж: в конце 2023 года Tesla сообщила инвесторам, что завод в Техасе обладает достаточной мощностью для производства 125 000 Cybertruck в год. Однако спрос, по-видимому, намного ниже, а череда отзывов и сбоев вряд ли поможет его повысить.

Помимо замены электродвигателей стеклоочистителей, Tesla также должна будет решить проблему с кузовом электромобиля. Компания сообщила, что некоторые элементы отделки вдоль грузового отсека были ненадлежащим образом закреплены на Cybertruck. Это может привести к отрыву отделки во время движения, тем самым создавая потенциальную угрозу на дороге. Tesla заявила, что заменит или переделает обшивку, чтобы она надежно держалась на месте.

Стоимость Cybertruck начинается с 60 990 долларов за версию с задним приводом, однако поставки этой модели начнутся только в 2025 году. Модель с полным приводом обойдется в 79 990 долларов, а цена за улучшенную версию «Cyberbeast» составит 99 990 долларов. Ее поставки также запланированы на 2025 год, к которому, по всей видимости, Tesla устранит все аппаратные недоработки.

#tesla #электромобиль #cybertruck #электропикап
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Tesla отзывает 11 688 электромобилей Cybertruck из-за проблем с дворниками
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