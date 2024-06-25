Впервые китайское космическое агентство успешно доставило на Землю лунные образцы, собранные на загадочной обратной стороне Луны.

В истории космических полетов произошло знаменательное событие: образцы с обратной (темной) стороны Луны вернулись на Землю, ознаменовав собой важный этап в глобальном освоении космоса.

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Почетная награда за это достижение была присуждена Китайскому национальному космическому агентству (CNSA) благодаря лунной миссии "Чанъэ", которая доставила образцы лунного грунта на поверхность Земли во вторник в 8:07 по московскому времени. Около двух килограммов лунного материала, собранного посадочным модулем "Чанъэ-6" на обратной стороне Луны, приземлились в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.

Обратный путь на Землю начался примерно 21 июня. И хотя различные космические агентства уже доставляли на Землю лунный грунт, образцы с малоизученной обратной стороны Луны получены впервые. Ближайший сосед Земли приливным образом зафиксирован относительно нашей планеты, поэтому к Земле обращена только одна сторона Луны, а другая всегда остается в темноте. Из-за отсутствия солнечного света на обратной стороне Луны царят экстремально низкие температуры, которые делают исследование обратной стороны более сложной задачей, чем обращенной к Земле.

Китайский спускаемый аппарат «Чанъэ-6» на обратной стороне Луны.

К тому же, изучение темной стороны Луны требует наличия спутниковой ретрансляционной системы, потому что связь не может проходить напрямую через поверхность видимой стороны к посадочному модулю, расположенному на обратной стороне. В связи с этими трудностями обратная сторона Луны практически не изучалась, что делает эти недавно доставленные образцы ещё более ценными для исследователей.