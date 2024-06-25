Китайская компания уверена, что сможет выпустить новый 5-нанометровый чип, не нарушая санкций США

Китайская компания ByteDance, владеющая популярной социальной сетью TikTok, строит большие планы на будущее, несмотря на возможный полный запрет TikTok в России и США. Сообщается, что ByteDance заключила партнёрство с компанией Broadcom с целью совместной разработки мощного аппаратного ускорителя искусственного интеллекта (ИИ), который китайская компания будет использовать в своих продуктах. Главной причиной этого проекта является ужесточение экспортных ограничений для китайских компаний. Broadcom и ByteDance считают, что им удастся разработать новый чип, который будет соответствовать американским передовым чипам.

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Как и любая другая технологическая компания, ByteDance стремится развивать собственные технологии генеративного искусственного интеллекта. Однако ее усилия осложняются геополитическими обстоятельствами. В течение последних нескольких лет США использовали своё экономическое влияние для ограничения экспорта передовых американских технологий в Китай из-за опасений, что они могут быть использованы в военных разработках. Это фактически отрезало Китай от самых передовых чипов, производимых всего в 160 километрах от его границ компанией TSMC.

У ByteDance и Broadcom имеются давние партнерские отношения, но ранее компании официально не объявляли о планах разработки собственных чипов искусственного интеллекта. Источники Reuters сообщают, что планируемое аппаратное обеспечение для искусственного интеллекта будет основано на специализированной интегральной схеме (ASIC) с использованием 5-нанометрового технологического процесса. Китайское внутреннее производство чипов недавно достигло 5-нанометрового уровня путём модификации литографических машин, предназначенных для более старых технологических процессов. Однако новые чипы ByteDance будут производиться компанией TSMC на Тайване и не будут нарушать экспортные ограничения.

Новые ИИ-чипы будут поддерживать функции TikTok и его китайского аналога Douyin. ByteDance также управляет целым рядом популярных в Китае приложений, которые могли бы извлечь пользу от внедрения генеративного искусственного интеллекта, в том числе чат-бота Doubao с более чем 26 миллионами пользователей. Компании считают, что тесное партнерство поможет сократить расходы и обеспечит ByteDance доступ к чипам, необходимым для новый функций, даже если напряженность в стране продолжит нарастать.

При разработке специального оборудования для искусственного интеллекта, ByteDance полагается на ускорители искусственного интеллекта Nvidia, которые она накопила до введения экспортного контроля. Сюда входит большое количество высокопроизводительных ускорителей A100 и H100, выпущенных до начала санкций. Компания также приобрела несколько A800 и H800, которые Nvidia изначально разработала для Китая, прежде чем они тоже попали под ограничения. В общей сложности ByteDance потратила 2 миллиарда долларов на чипы Nvidia в 2023 году. В прошлом году компания также приобрела неопределенное количество ускорителей Ascend 910B от Huawei.

Однако до появления на рынке специализированных ИИ-чипов ByteDance еще далеко. По имеющимся сообщениям, TSMC не планирует запускать их производство до следующего года. В настоящее время ведутся проектные работы над чипами, но сроки завершения проектирования и начала производства пока не определены.