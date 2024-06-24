Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Ученые в США изобрели «микроконденсаторы» со 170-кратным скачком плотности энергии
Специалисты Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли и Калифорнийского университета в Беркли изобрели «микроконденсаторы», обладающие плотностью энергии до 170 раз выше, чем у современных конденсаторов.

Группа ученых, представляющих Национальную лабораторию имени Лоуренса в Беркли и Калифорнийский университет в Беркли, совершила прорыв в области микроэлектроники. Им удалось разработать инновационные устройства накопления энергии, которые получили название "микроконденсаторы". Эти миниатюрные компоненты демонстрируют беспрецедентные характеристики, превосходя существующие аналоги по плотности мощности в 170 раз. Такой значительный скачок в эффективности открывает новые горизонты для развития компактных и энергоемких электронных устройств.

реклама

Предложенный учеными инновационный метод позволяет существенно сократить рассеивание энергии, обычно происходящее при ее перемещении между разными элементами системы. В ходе экспериментов была создана уникальная композиция из тончайших слоев, состоящих из оксидов гафния и циркония. Примечательно, что при производстве этих передовых накопителей энергии применяются стандартные для чип-индустрии материалы и производственные процессы. Однако ключевое преимущество новых конденсаторов заключается в их выдающейся способности аккумулировать энергию, значительно превосходящей возможности традиционных аналогов. Этот эффект достигается за счет использования материалов, обладающих уникальным свойством отрицательной емкости.

Как вы вероятно знаете, в мире электроники конденсаторы играют фундаментальную роль, выступая в качестве ключевых элементов электрических схем. Принцип их работы основан на способности сохранять электрическую энергию в поле, возникающем между парой проводящих пластин. Эти пластины разделены особым изолирующим слоем – диэлектриком, который по своей природе является неметаллическим материалом. Также отличительной чертой конденсаторов является их способность мгновенно высвобождать накопленный заряд. Кроме того, они демонстрируют значительно больший эксплуатационный ресурс в сравнении с привычными батареями, где накопление энергии происходит за счет химических процессов. Эти характеристики делают конденсаторы незаменимыми в ряде технических применений.

Однако есть одна проблема - значительно меньшая плотность энергии, поэтому эту технологию мы видим только в устройствах с низким энергопотреблением, таких как мыши, в отличие от ноутбуков или портативных ПК. Проблема усугубляется, когда конденсаторы уменьшаются до размеров микроконденсаторов для хранения энергии на чипе. До недавнего времени эта задача оставалась нерешенной.

Коллектив специалистов, объединивший усилия Национальной лаборатории Лоуренса Беркли и Калифорнийского университета в Беркли, создал инновационные ультратонкие слои, состоящие из композиции оксидов гафния и циркония (HfO2-ZrO2). Эта разработка нацелена на реализацию уникального феномена отрицательной емкости. Благодаря тщательной оптимизации соотношения компонентов, ученым удалось достичь примечательного результата: созданный материал демонстрирует высокую чувствительность к поляризации даже при воздействии незначительного электрического поля. Такое свойство открывает новые перспективы в области микроэлектроники и энергетических технологий.

В своем стремлении расширить энергоемкость инновационных пленочных структур исследователи применили нестандартный подход. Они разработали многослойную композицию, в которой ультратонкие пласты оксида алюминия, толщиной всего в несколько атомов, чередуются с более массивными слоями смеси оксидов гафния и циркония (HfO2-ZrO2). Эта хитроумная архитектура позволила ученым создать пленки общей толщиной до 10 нанометров, при этом сохранив их уникальные характеристики. Такая стратегия "послойного пирога" оказалась ключом к значительному увеличению способности материала накапливать энергию, открывая новые горизонты в области микроэлектроники.

Разработанные учеными тончайшие слои были успешно внедрены в объемную архитектуру миниатюрных накопителей энергии. Результаты превзошли самые смелые ожидания: созданные микроконденсаторы продемонстрировали беспрецедентные показатели эффективности. По сравнению с передовыми электростатическими конденсаторами, доступными на рынке, новые устройства обладают поистине революционными характеристиками. Они способны хранить в девять раз больше энергии на единицу объема и обеспечивают в 170 раз более высокую удельную мощность. Такой колоссальный скачок в производительности знаменует собой настоящий прорыв в области микроэлектроники и энергетических технологий. Не правда ли, эти достижения поражают воображение?

Саиф Салахуддин, старший научный сотрудник Лаборатории им. Лоуренса в Беркли, профессор Калифорнийского университета в Беркли и руководитель проекта, отметил: «Достигнутые нами показатели плотности энергии и мощности намного выше, чем мы ожидали. Мы разрабатывали материалы с отрицательной емкостью в течение многих лет, но эти результаты оказались довольно удивительными».

Один из ведущих авторов проекта, Сурадж Чима, поделился своим видением перспектив новой разработки: "Наше открытие позволяет совершить качественный скачок в миниатюризации энергетических систем. Теперь мы можем создавать крошечные чипы, в которых функции накопления и распределения энергии будут неотъемлемой частью их структуры. Это достижение знаменует собой начало новой главы в развитии энерготехнологий для микроэлектронной отрасли. Мы стоим на пороге революционных изменений, которые могут полностью преобразить подход к проектированию и функционированию микроэлектронных устройств".

#конденсаторы #микроконденсаторы
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Ученые нашли решение для создания конденсаторов нового образца
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Издание Eurasian Times сравнило шансы истребителей F-16 и Су-30СМ в противостоянии на Украине
5
Дания не имеет законного основания перекрыть Балтийские проливы для танкеров с российской нефтью
17
Под Санкт-Петербургом возобновили строительство новой базы флота
+
В Сети появились кадры группового удара четырьмя ФАБ-500 по пункту управления ВСУ под Херсоном
4
Йеменские хуситы заявили, что атаковали американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр»
3
Появился хакер, который работает над взломом одной из последних версий Denuvo
1
Исследование показывает, что ИИ заменит больше половины сотрудников в крупных компаниях США
3
Поднять флаг: Как спиратить Netflix и присесть на 48 лет
+
США отказали Швейцарии в поставках ракет для ЗРК Patriot несмотря на оплаченный контракт
1
Компания Redmi сегодня представила новое цветовое решение для смартфона Note 13 Pro 5G
1
В Заполярье монтируют печь с 9-этажный дом в рекордные сроки
3
Российские инженеры создали самый грузоподъемный и дальнобойный дрон в России
1
Blackrock повторно отказала Киеву в реструктуризации долга, Украине грозит технический дефолт
8
ВВС США подали заявку на разработку бортовых средств защиты от небольших беспилотников
+
Ulefone представила смартфон Armor 26 Ultra с аккумулятором емкостью 15600 мАч
1
BusinessKorea: Google больше не будет использовать чипы Samsung для телефонов Pixel
1
Новая внешность Джин Грей из игры Marvel's Wolverine вызвала негодование фанатов
2
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
90
Мошенники скупают тушки RTX 4090 и продают их под видом рабочих видеокарт
2
Арестованный в России Пол Уилан просит США вынудить Москву пойти на обмен заключённым
1

Популярные статьи

Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
36
Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
11
Почему игровым консолям не снятся эксклюзивы - вспоминаем PlayStation 3 и Xbox 360
7
Итоги гоночного уик-энда 22-23 июня
1
Собираем геймерский ПК на Ryzen 5 7500F + GeForce RTX 3060 для любых игр в 1080р@60 fps
28
Пришло время переустанавливать Linux - устанавливаю Chimbalix 24.2 Alphachi
35
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
48
АМ4 vs АМ5 – старая платформа позволяет собрать более мощный игровой ПК за меньшие деньги
9
Почему нет смысла ожидать выхода новых видеокарт NVIDIA и AMD в конце 2024 и в начале 2025 года
8
"Китайский ястреб" Трампа требует максимально жёстко наказать Пекин за поддержку спецоперации России
19

Сейчас обсуждают

[RL]Max
23:22
Согласен, те же мысли были. Но карту нужно брать 4090 или уже дождаться 5090
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
[RL]Max
23:10
Точно, собрал средняк и пишет про топ. Я не хвастаюсь, но просто для сравнения - у меня одна только видеокарта стоит больше, чем весь этот "топ пк".
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
no_fate
23:07
Иногда хорошие игры еще выпускают.
Мое мнение об Alan Wake 2
Тарас Заболотский
23:01
Мы с женойдолго рассматривали и соню и боксХ. Т.к. был боксОне. Выбрали последний. И дизайном лучше всюду залезет, и игоры на соне нам меньше подходят по вкусу да и ценник не гуманный и подписка не то...
ТОП 10 причин купить Xbox series S в 2024 году по мнению ChatGPT
Игорь Баркович
22:52
Ты чё раскукарекался? У него опыт с первыми райзенами, у меня таких больше нет, я своим опытом лелюсь
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
Андрей Киреев
22:50
Сроки могут и выдержать, но будет много недоделок после. Так там всегда практически. Отработал там 29 лет и немного в теме.
В Заполярье монтируют печь с 9-этажный дом в рекордные сроки
Робин Гудеичь
22:31
Странно, а прозвучало так как буд то настоящий эксперт по жопам, тебя консультировал.
"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
VAKT
22:16
Скоро начнут орать - а наши-то европейские активы в России, Путин не имел права трогать !
Евросоюз утвердил передачу Украине доходов от замороженных российских активов
Uralskij Tip
22:15
Проблема в плохой оптимизации и сговоре с производителями компьютерного железа. Игры перестали быть чисто играми, а интересный игровой процесс был заменен на просмотр сюжетных линий в 4К.
Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
John Doe
22:14
как бы уже и биосы для 9000 есть. Другой вопрос, что их ещё допиливать будут.
АМ4 vs АМ5 – старая платформа позволяет собрать более мощный игровой ПК за меньшие деньги
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем