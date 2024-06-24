Съедобная батарейка будет питать робота, которого вам нужно будет проглотить, чтобы увидеть, что происходит внутри вашего тела.

В журнале Nature Reviews Materials была опубликована любопытная статья международной группы ученых, которая посвящена проблемам разработки съедобного робота. И судя по всему, они не так уж далеки от реализации этой идеи.

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В настоящее время развитие технологий происходит стремительными темпами, поэтому крайне сложно предсказать какое следующее крупное изобретение получит массовое распространение. Вероятно, съедобные роботы не входят в число приоритетных технологий, но они могут заинтересовать некоторых врачей, стремящихся к максимально точному лечению и уходу за пациентами путем тщательной оценки внутренних органов или проведения на месте, то есть внутри человека общих анализов.

Съедобный робот не является чем-то совершенно невообразимым, и исследователи проекта RoboFood из Швейцарского федерального технологического института (EPFL) детально изложили эту идею в новом докладе, в котором говорится, что хотя у них пока нет всех необходимых компонентов для съедобного робота, но некоторые основные элементы уже созданы. В качестве подтверждения своих слов, группа ученых сообщила, что им удалось собрать рабочую батарейку из пищевых продуктов, способную питать съедобного робота.

Более того, им удалось разработать съедобный манипулятор из желатина, токопроводящие чернила, которые способны передавать информацию между компонентами робота и мармеладных мишек, которые могут выполнять роль связующего звена, а также датчики, которые могут измерять уровень света, изгиба и pH. Что касается перезаряжаемой батареи, то в ее полюсах используются рибофлавин (витамин B2) и кверцетин (содержащийся в миндале и каперсах), добавлен активированный уголь для облегчения переноса электронов и водоросли нори, используемые для заворачивания суши, для предотвращения короткого замыкания в цепи».

Для защиты батареи команда использовала пчелиный воск, который покрывает устройство размером 4 см, способное генерировать напряжение 0,65 В. При подключении двух таких батарей команде удалось запитать светодиод в течение 10 минут, при этом напряжение оставалось в "безопасных" пределах.

Остается открытым вопрос, захотят ли люди в реальном мире глотать съедобных роботов.