В этом месяце новые компьютеры Microsoft Copilot+ получат публичную версию обновления Windows 11 24H2.

Компания Microsoft выбрала свою новую линейку компьютеров с Copilot+ в качестве первопроходцев для запуска ожидаемого обновления Windows 11 24H2. Сообщается, что новые ноутбуки, оптимизированные для работы с искусственным интеллектом, будут поставляться с обновленной операционной системой Microsoft, а вот остальным пользователям стандартных персональных компьютеров, не участвующим в программе Windows Insiders, придется набраться терпения и дождаться своей очереди на получение обновления.

реклама

Развертывание версии 24H2 началось после неожиданной паузы в начале этого месяца, когда компания Microsoft удалила последнюю бета-версию операционной системы из канала предварительной оценки Windows Insider. Разработчики не сообщили причину приостановки тестирования, просто отметив, что "возобновит развертывание в ближайшие недели". Microsoft сдержала обещание и вернулась к каналу предварительной оценки, но также начала активно продвигать линейку компьютеров Copilot+.

Продажи новых компьютеров начались 18 июня после долгих месяцев рекламной кампании. Однако, согласно Windows Central, релиз версии 24H2 будет включать только необходимые базовые составляющие — вероятно, речь идет о функциях, ориентированных на искусственный интеллект, которые жизненно важны для того, чтобы устройства Copilot+ выделялись среди других ПК. Другие функции, такие как поддержка HDR-фона, режим энергосбережения и Sudo для Windows, могут появиться позднее.

Окончательная, финальная версия 24H2 должна выйти в сентябре, когда любой пользователь с совместимым компьютером сможет установить новую операционную систему. Как сообщается, пользователи смогут обновиться через Центр обновления (Windows Update), где они смогут включить опцию "Получать последние обновления, как только они станут доступны" или нажать кнопку "Проверить наличие обновлений".

Если Центр обновления Windows не сработает, то портал Windows Central предлагает дополнительные методы обновления до 24H2. Один путь включает использование "Помощника по установке", а другой предполагает обновление до версии 24H2 из стабильного канала Windows Insiders после того, как она станет доступной. Однако оба эти варианта будут работать только до конца текущего года.