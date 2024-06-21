Предполагаемый преступник спрятал процессоры в поддельных отсеках легкого автомобиля.

На прошлой неделе один предприимчивый китаец предпринял попытку перевезти контрабандную партию процессоров в материковый Китай, но был остановлен бдительными сотрудниками гонконгской таможни. 20 июня таможня Гонконга объявила о перехвате партии процессоров, которая включала 596 процессоров стоимостью примерно 12 миллионов гонконгских долларов (около 1,53 миллиона долларов США). Проведя быстрые подсчеты, получаем, что каждый процессор стоит около 2500 долларов, так что речь, скорее всего, идет о высокопроизводительных процессорах, которыми, судя по всему, являются модели Intel Xeon предыдущего поколения.

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О конфискации было объявлено в блоге гонконгской таможни, где сотрудники с гордостью публикуют свои последние находки. В сообщении говорится, что сотрудники контрольно-пропускного пункта Шэньчжэнь-Бей остановили выезжающий автомобиль и провели его рентгеновское сканирование, которое выявило некоторые нарушения. Дополнительное сканирование выявило несоответствия, побудив таможенников к тщательному досмотру. В ходе осмотра были обнаружены фальшпанели в дверях и багажнике автомобиля, где была спрятана контрабанда. 51-летний водитель именно там спрятал партию микросхем. Судя по фотографии (вверху), речь идет о 20-ядерных процессорах Intel Xeon Gold 6148, поскольку их дизайн и размеры совпадают с найденным процессорами на eBay.

Процессоры были завернуты в пузырчатую пленку и спрятаны в этих фальшивых отсеках в дверях и в багажнике автомобиля. Источник: Таможня Гонконга

Задержание легкового автомобиля с партией процессоров наглядно демонстрирует, на какие ухищрения идут люди, чтобы ввезти в Китай передовые западные технологии, ведь импорт значительной части оборудования в страну запрещен. Однако пока неизвестно, подпадают ли конфискованные процессоры под санкции США. Учитывая их возраст (выпуск в 2017 году) и принадлежность к семейству процессоров Intel Skylake, мы сомневаемся, что они являются контрабандой. Тем не менее, санкции США направлены на то, чтобы не допустить развития Китая в области искусственного интеллекта и военных технологий, поэтому импорт многих видов серверного оборудования запрещен.

По данным TechSpot, водителю удалось бы избежать уплаты налогов на сумму до 384 000 долларов США, если бы ему удалось незаметно проскользнуть через контрольно-пропускной пункт. Контрабандист был арестован таможенниками и ему грозит до семи лет тюремного заключения, а также штраф в размере до 250 000 долларов США. Однако в настоящее время он выпущен под залог ожидает своей очереди в суд. На данный момент неизвестно, откуда именно были доставлены процессоры и куда они направлялись.