Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Администрация Байдена собирается запретить программное обеспечение Касперского в США
Данный шаг расширит торговые ограничения, уже направленные на российские операции компании.

Различные источники утверждают, что правительство США в скором времени объявит о запрете на продажу программного обеспечения российской компании "Лаборатория Касперского". Этот шаг связан с продолжающейся эскалацией напряженности в отношениях с Москвой, что в итоге повлияло на репутацию Касперского как поставщика критически важных продуктов кибербезопасности в США. Тесные связи компании с российским правительством означают, что ей не будет разрешено продавать программное обеспечение американским фирмам, а также могут быть применены дополнительные торговые ограничения, которые лишат Касперского доступа на другие рынки.

реклама

Согласно сообщению агентства Reuters, администрация Байдена обеспокоена ролью Касперского в критически важной инфраструктуре. Многие штаты и местные органы власти используют антивирусы компании для защиты своих систем, но федеральные власти полагают, что российское правительство может оказывать влияние на компанию и использовать её для сбора разведывательных данных или саботажа компьютерных систем.

Данный шаг не является надуманным и безосновательным — программное обеспечение Касперского использовалось российскими хакерами в 2015 году для доступа к компьютеру подрядчика АНБ, а Министерство внутренней безопасности США запретило его использование в правительственных сетях в 2017 году после публикации электронных писем, демонстрирующих тесные отношения с российской разведкой. Канада запретила программное обеспечение Касперского на правительственных устройствах в прошлом году, ссылаясь на неприемлемые риски безопасности.

Администрация Байдена не считает Касперского дружелюбным, несмотря на его обаятельный талисман.

Предлагаемые правительством США меры пойдут намного дальше запрета на продажи. Российское подразделение компании уже подверглось строгим экспортным ограничениям из-за специальной военной операции на Украине, но иностранные подразделения компании продолжали свою работу в США. Надежный источник сообщил агентству Reuters, что администрация Байдена намерена ограничить деятельность "Лаборатории Касперского", добавив его в список организаций Министерства торговли. Аналогичные действия были предприняты для того, чтобы поставить компанию Huawei на колени несколько лет назад, когда она стала крупнейшим производителем смартфонов в мире. В результате китайская компания была фактически отрезана от американского рынка и лишилась своей цепочки поставок.

После этих ограничений даже иностранные компании, использующие американские технологии, будут вынуждены разорвать связи с Касперским. Запрет будет распространяться на саму "Лабораторию Касперского", а также на любые продукты компании с белой этикеткой, использующие программное обеспечение Касперского. В свою защиту, Касперский ранее отмечал, что является независимой компанией и не выполняет указаний Москвы, но никаких доказательств не предоставил.

Если американское правительство полностью заблокирует деятельность Касперского, то коммерческое эмбарго вступит в силу 29 сентября, через 100 дней после публикации. Поскольку компании больше не будет разрешено продавать или даже обновлять свои продукты безопасности, льготный период позволит американским предприятиям и правительству перейти на альтернативные продукты. Однако законы, разрешающие подобные действие, являются относительно новыми, и, возможно, суды могут заблокировать попытки администрации Байдена принять меры против Касперского.

#сша #джо байден #kaspersky #касперский
Источник: reuters.com
1
Показать комментарии (1)
В США запланировано введение запрета для детей на использование «вызывающих привыкание каналов»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ракета Р-500 разрушила Гороховатский мост, по которому осуществлялась логистическая поддержка ВСУ
2
На Алтае построят новый город, который в двое увеличит население региона
8
Офицер армии США: передача Украине истребителей F-16 является блефом
3
Центр морских операций ВМФ Великобритании сообщил о затоплении судна Tutor в Красном море
+
С помощью ИИ обнаружен новый постоянный магнит
3
США добиваются от союзников блокировки поставок в Китай оборудования для производства микросхем
3
В Забайкайле рекордными темпами строят новый горно-обогатительный комбинат на 2400 рабочих мест
+
Исследование показало, что спутники Starlink постепенно разрушают озоновый слой Земли
5
One UI 7 еще долго не появится, а пока One UI 6.1.1 добавит ИИ и немного оживит S Pen
+
Китайская компания Zeekr объявила о запрете продаж своих электрокаров в РФ
+
Опубликовано видео испытаний российского дрона "Вятка", оснащенного АК-74
2
«КАМАЗ» совместно с Segezha Group займётся поставкой и развитием техники для лесозаготовки
1
ЗРПК "Панцирь" получил новую мини-ракету, боекомплект с которой стал в 4 раза вместительней
+
Часы Galaxy Watch 7 прошли сертификацию Indonesia Telecon с возможностью подключения LTE и Wi-Fi
+
В Китае разрабатывают реалистичных кукол для взрослых с искусственным интеллектом
3
На парижской выставке вооружений Eurosatory 2024 украинцы показали свой БПЛА «Булава»
1
Компания Iko представила гибкую и сверхлегкую солнечную панель
+
В Подмосковной Дубне началось строительство нового ЦОД
+
"Искандер" застиг HIMARS на пусковой позиции и поразил американскую РСЗО под Харьковом
+
Складной телефон Honor Magic V3 с поддержкой спутниковой связи готовится к выходу
+

Популярные статьи

Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
44
Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
12
Asus ROG Strix против эталонной GeForce RTX 4080 SUPER – почему переплата за бренд бессмысленна
25
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
104
Мое мнение о The Last of Us Part 2 Remastered
1
Филиппинская ракетная база BrahMos "бросает перчатку" флоту НОАК в Южно-Китайском море
1
Почему иностранный бизнес не уходит из РФ, и с чем столкнулись те, кто поспешил продать производство
2
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
60
Чарльз Ортел: Фонд Клуни - инструмент глобализма, замаскированный под благотворительную организацию
5
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
333

Сейчас обсуждают

IronWolf
15:49
этой песни уже скоро 100 лет будет, просто на асфальте можно денег больше осваивать...Для этого в каком нибудь МинТранспорте нужно всех разогнать по примеру Минобороны
На форуме в Новосибирске рассказали о преимуществах цементобетонных покрытий
Мимо
15:48
Пусть хоть гавкает. Лишь бы не кукарекал, как ты. И вообще, интересная картинка, ципсошная обрезанная свинья с кличкой "шрайнер" кукарекает... Весели нас ишшо.
Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
Chimba_huimba
15:48
Тогда че злой такой? Кортошки не хватило или денег не хватает ни на что, кроме картошки?
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
irnwlf
15:46
Мимо, петушня) Я из Беларуси)
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Алексей Иванов
15:46
киев за три дня как говорится, никакой Украины пукину уже не достанется
Офицер армии США: передача Украине истребителей F-16 является блефом
irnwlf
15:45
Так твой новый ник переводится как железный волк, болван)))))))))
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Chimba_huimba
15:44
Да вполне возможно, что это ты и есть... Выплескиваешь гнев за то что ВСУ сосут.
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
IronWolf
15:42
Твоя любимая тема, про задний привод, как же ты все это любишь...
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
IronWolf
15:37
т.е с защеканом ты согласен? будем теперь тебя так и звать Защекан Железный Волк
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Artful
15:36
Не взлетит, дорожное лобби не позволит. Если дорожное покрытие не будет нуждаться в ремонте несколько лет, то как же тогда воровать на ежегодных "ремонтах" дорог по всей России? Это какая же кормушка ...
На форуме в Новосибирске рассказали о преимуществах цементобетонных покрытий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем