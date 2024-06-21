Данный шаг расширит торговые ограничения, уже направленные на российские операции компании.

Различные источники утверждают, что правительство США в скором времени объявит о запрете на продажу программного обеспечения российской компании "Лаборатория Касперского". Этот шаг связан с продолжающейся эскалацией напряженности в отношениях с Москвой, что в итоге повлияло на репутацию Касперского как поставщика критически важных продуктов кибербезопасности в США. Тесные связи компании с российским правительством означают, что ей не будет разрешено продавать программное обеспечение американским фирмам, а также могут быть применены дополнительные торговые ограничения, которые лишат Касперского доступа на другие рынки.

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Согласно сообщению агентства Reuters, администрация Байдена обеспокоена ролью Касперского в критически важной инфраструктуре. Многие штаты и местные органы власти используют антивирусы компании для защиты своих систем, но федеральные власти полагают, что российское правительство может оказывать влияние на компанию и использовать её для сбора разведывательных данных или саботажа компьютерных систем.

Данный шаг не является надуманным и безосновательным — программное обеспечение Касперского использовалось российскими хакерами в 2015 году для доступа к компьютеру подрядчика АНБ, а Министерство внутренней безопасности США запретило его использование в правительственных сетях в 2017 году после публикации электронных писем, демонстрирующих тесные отношения с российской разведкой. Канада запретила программное обеспечение Касперского на правительственных устройствах в прошлом году, ссылаясь на неприемлемые риски безопасности.

Администрация Байдена не считает Касперского дружелюбным, несмотря на его обаятельный талисман.

Предлагаемые правительством США меры пойдут намного дальше запрета на продажи. Российское подразделение компании уже подверглось строгим экспортным ограничениям из-за специальной военной операции на Украине, но иностранные подразделения компании продолжали свою работу в США. Надежный источник сообщил агентству Reuters, что администрация Байдена намерена ограничить деятельность "Лаборатории Касперского", добавив его в список организаций Министерства торговли. Аналогичные действия были предприняты для того, чтобы поставить компанию Huawei на колени несколько лет назад, когда она стала крупнейшим производителем смартфонов в мире. В результате китайская компания была фактически отрезана от американского рынка и лишилась своей цепочки поставок.

После этих ограничений даже иностранные компании, использующие американские технологии, будут вынуждены разорвать связи с Касперским. Запрет будет распространяться на саму "Лабораторию Касперского", а также на любые продукты компании с белой этикеткой, использующие программное обеспечение Касперского. В свою защиту, Касперский ранее отмечал, что является независимой компанией и не выполняет указаний Москвы, но никаких доказательств не предоставил.

Если американское правительство полностью заблокирует деятельность Касперского, то коммерческое эмбарго вступит в силу 29 сентября, через 100 дней после публикации. Поскольку компании больше не будет разрешено продавать или даже обновлять свои продукты безопасности, льготный период позволит американским предприятиям и правительству перейти на альтернативные продукты. Однако законы, разрешающие подобные действие, являются относительно новыми, и, возможно, суды могут заблокировать попытки администрации Байдена принять меры против Касперского.