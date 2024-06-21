Различные источники утверждают, что правительство США в скором времени объявит о запрете на продажу программного обеспечения российской компании "Лаборатория Касперского". Этот шаг связан с продолжающейся эскалацией напряженности в отношениях с Москвой, что в итоге повлияло на репутацию Касперского как поставщика критически важных продуктов кибербезопасности в США. Тесные связи компании с российским правительством означают, что ей не будет разрешено продавать программное обеспечение американским фирмам, а также могут быть применены дополнительные торговые ограничения, которые лишат Касперского доступа на другие рынки.
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Согласно сообщению агентства Reuters, администрация Байдена обеспокоена ролью Касперского в критически важной инфраструктуре. Многие штаты и местные органы власти используют антивирусы компании для защиты своих систем, но федеральные власти полагают, что российское правительство может оказывать влияние на компанию и использовать её для сбора разведывательных данных или саботажа компьютерных систем.
Данный шаг не является надуманным и безосновательным — программное обеспечение Касперского использовалось российскими хакерами в 2015 году для доступа к компьютеру подрядчика АНБ, а Министерство внутренней безопасности США запретило его использование в правительственных сетях в 2017 году после публикации электронных писем, демонстрирующих тесные отношения с российской разведкой. Канада запретила программное обеспечение Касперского на правительственных устройствах в прошлом году, ссылаясь на неприемлемые риски безопасности.
Предлагаемые правительством США меры пойдут намного дальше запрета на продажи. Российское подразделение компании уже подверглось строгим экспортным ограничениям из-за специальной военной операции на Украине, но иностранные подразделения компании продолжали свою работу в США. Надежный источник сообщил агентству Reuters, что администрация Байдена намерена ограничить деятельность "Лаборатории Касперского", добавив его в список организаций Министерства торговли. Аналогичные действия были предприняты для того, чтобы поставить компанию Huawei на колени несколько лет назад, когда она стала крупнейшим производителем смартфонов в мире. В результате китайская компания была фактически отрезана от американского рынка и лишилась своей цепочки поставок.
После этих ограничений даже иностранные компании, использующие американские технологии, будут вынуждены разорвать связи с Касперским. Запрет будет распространяться на саму "Лабораторию Касперского", а также на любые продукты компании с белой этикеткой, использующие программное обеспечение Касперского. В свою защиту, Касперский ранее отмечал, что является независимой компанией и не выполняет указаний Москвы, но никаких доказательств не предоставил.
Если американское правительство полностью заблокирует деятельность Касперского, то коммерческое эмбарго вступит в силу 29 сентября, через 100 дней после публикации. Поскольку компании больше не будет разрешено продавать или даже обновлять свои продукты безопасности, льготный период позволит американским предприятиям и правительству перейти на альтернативные продукты. Однако законы, разрешающие подобные действие, являются относительно новыми, и, возможно, суды могут заблокировать попытки администрации Байдена принять меры против Касперского.