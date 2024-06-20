Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба обнаружил доказательства столкновения двух массивных астероидов друг с другом, в результате чего образовалось огромное облако космической пыли.

Астероиды являются "окнами" в древнюю историю галактики и Солнечной системы, что делает их одними из важнейших объектов для астрономических наблюдений.

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Процесс формирования астероидов заключается в том, что частицы пыли многократно сталкиваются друг с другом, пока не образуют более крупную массу. Эта масса вращается вокруг более массивного объекта, такого как наше Солнце или крупной планеты. Постоянные столкновения с новыми частицами в конечном итоге формируют то, что мы теперь называем астероидом, а из этих космических камней, сталкивающихся с другими астероидами вокруг местной звезды, получаются планеты.

10 июня 2024 года исследователи из Университета Джонса Хопкинса объявили, что им удалось зафиксировать следы грандиозного столкновения астероидов в системе звезды Бета Живописца, которая расположена примерно в 63 световых годах от Земли, что в галактических масштабах эквивалентно расстоянию до соседнего дома. Данное открытие было сделано с помощью данных, полученных самым мощным в мире космическим телескопом НАСА имени Джеймса Уэбба, а также некоторых данных, полученных телескопом "Спитцер".

"Наши первоначальные наблюдения пылевых образований, зафиксированные телескопом Спитцер в 2004-2005 годах, приобрели новое значение в свете недавних данных, полученных телескопом Уэбба", — пояснили ученые. "Новая информация привела нас к революционному выводу: мы, вероятно, наблюдаем последствия грандиозной космической катастрофы — столкновения двух массивных объектов астероидного класса. Это открытие кардинально трансформирует наше представление о динамике процессов в данной звездной системе".

На 244-й конференции Американского астрономического общества были обнародованы поразительные результаты исследования. Научная группа представила доказательства грандиозного космического события, произошедшего примерно два десятилетия назад в звездной системе Бета Живописца. Речь идет о колоссальном столкновении двух гигантских астероидов. Используя передовые телескопические технологии, астрономы зафиксировали огромное пылевое образование, возникшее в результате космического столкновения. По предварительным оценкам, масштаб этого пылевого облака в сто тысяч раз превосходит то, что образовалось на нашей планете при падении астероида и ставшего причиной вымирания динозавров.