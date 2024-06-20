Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
TSMC запустила производство 3-нм чипов для компании Intel
Процессоры Arrow Lake для настольных ПК и Lunar Lake для мобильных устройств будут использовать 3-нм техпроцесс TSMC.

Ранее в этом месяце компания Intel представила мобильную архитектуру следующего поколения под названием Lunar Lake. Впервые в истории компании вычислительная плитка нового процессора будет произведена TSMC по 3 нанометровому техпроцессу. Согласно отчету из Тайваня, Intel обратилась к своему крупнейшему конкуренту, компании TSMC, для производства 3-нм чипов, которые будут использоваться в будущих настольных и мобильных линейках процессоров.

реклама

Уже более года TSMC выпускает 3-нм чипы, но первоначально их производство было ориентировано лишь на чипы A17 Pro для iPhone компании Apple, а также на процессоры M3 и M4. Теперь TSMC переключила свое внимание на Intel, которая будет использовать 3-нм техпроцесс для двух поколений - Lunar Lake и Arrow Lake. Как отмечает портал Techpowerup, хотя уже известно, что вычислительная плитка Lunar Lake будет производиться по 3-нм технологии TSMC, на данный момент не совсем ясно, как именно Intel будет использовать передовые плитки в процессорах Arrow Lake. Для Intel было очень трудно перешагнуть через свою гордость и обратиться к конкурирующей литейной компании для производства новых процессоров, поэтому пока неизвестно, станет ли сотрудничество с TSMC единичным случаем или это длительное партнерство. Стоит также отметить, что Arrow Lake преподносилось как первое поколение процессоров Intel, использующее их передовую технологию Intel 20A.

Как вы можете видеть здесь, Intel разместила Arrow Lake на своем техпроцессе 20A, поэтому, скорее всего, она использует TSMC для графического процессора, а не для вычислительной плитки, как в случае с Lunar Lake.

Причина такой неопределенности вокруг чиплетов Arrow Lake заключается в том, что эта архитектура будет использовать те же P-ядра "Lion Cove" и E-ядра "Skymont", что и Lunar Lake. Поэтому логично предположить, что если TSMC изготовила плитку, содержащую эти ядра, то она также может производить их для Arrow Lake. Ранее ходили слухи, что TSMC будет выпускать плитки для флагманских высокопроизводительных процессоров Arrow Lake, в то время как техпроцесс Intel 20A будет использоваться для чипов среднего и низкого ценового сегмента. Однако эта информация не подтверждена. До этого считалось, что Intel обратилась к TSMC только для производства графического ядра, как это было сделано с Meteor Lake.

Еще один интересный момент заключается в том, что Intel внесла радикальные изменения в расположение плиток в Lunar Lake, поэтому остается загадкой, сделает ли она то же самое с Arrow Lake. Для своего первого процессора на основе плиток — Meteor Lake — компания использовала четыре плитки: вычислительный, SoC, ввода-вывода и графический процессор. Lunar Lake имеет всего два чиплета: вычислительный и "чиплет контроллера платформы". Все самые мощные компоненты, включая нейронный процессор, графическое ядро и центральный процессор, находятся в вычислительном блоке. Поскольку Arrow Lake будет физически больше, чем Lunar Lake, так как он предназначен для настольных ПК, у Intel будет гораздо больше места для маневра, поэтому мы не удивимся, если увидим возвращение к дизайну с четырьмя блоками. Это позволит ей использовать TSMC для графического ядра, а Intel 20A - для вычислительной плитки.

Все станет ясно достаточно скоро, так как ожидается, что Intel выпустит Arrow Lake в конце этого года, вероятно, после выпуска Lunar Lake в третьем квартале.

#intel #tsmc #arrow lake #lunar lake #3-нм техпроцесс
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
AMD использует слабую Radeon RX 6600, чтобы уравнять на слайдах Zen 3 и Raptor Lake
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинский дрон заснял полёт "Ланцета", отправленного на уничтожение техники ВСУ
5
Reuters: возвращение космического корабля Starliner на Землю перенесено на 26 июня
1
Обновление до iOS 18 увеличило производительность в новых iPhone
+
На Алтае построят новый город, который в двое увеличит население региона
1
Офицер армии США: передача Украине истребителей F-16 является блефом
1
С помощью ИИ обнаружен новый постоянный магнит
1
One UI 7 еще долго не появится, а пока One UI 6.1.1 добавит ИИ и немного оживит S Pen
+
Китайский посадочный модуль на Луне был сфотографирован зондом НАСА
4
Старт производства нового кроссовера XCITE – прототип Chery Tiggo 8 локализуют в России
2
«КАМАЗ» совместно с Segezha Group займётся поставкой и развитием техники для лесозаготовки
1
Android 15 будет удалять данные лицевой разблокировки и отпечатка пальцев в случае проблем
3
Ракета Р-500 разрушила Гороховатский мост, по которому осуществлялась логистическая поддержка ВСУ
1
Rolls-Royce разработала гибридный стелс-двигатель, который сделает бронетехнику невидимой врагу
1
Часы Galaxy Watch 7 прошли сертификацию Indonesia Telecon с возможностью подключения LTE и Wi-Fi
+
Компания Iko представила гибкую и сверхлегкую солнечную панель
+
Россияне считают комфортным платить за мобильную связь и интернет не более 400 рублей в месяц
5
В Забайкайле рекордными темпами строят новый горно-обогатительный комбинат на 2400 рабочих мест
+
В Китае разрабатывают реалистичных кукол для взрослых с искусственным интеллектом
3
Китайская компания Zeekr объявила о запрете продаж своих электрокаров в РФ
+
Intel не осилила выпуск процессоров Core Ultra 7 и Core Ultra 9 и передаст их производство TSMC
1

Популярные статьи

Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
43
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
228
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Asus ROG Strix против эталонной GeForce RTX 4080 SUPER – почему переплата за бренд бессмысленна
20
Мое мнение о The Last of Us Part 2 Remastered
1
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
162
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
49
Чарльз Ортел: Фонд Клуни - инструмент глобализма, замаскированный под благотворительную организацию
5
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
62
Филиппинская ракетная база BrahMos "бросает перчатку" флоту НОАК в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

World Trailer
21:28
Ты туда столько налепишь что х** потом разберешь для чистки от пыли :D Будет сплошной пылевой фильтр из самой пыли...
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
World Trailer
21:27
Да без ихних слайдов по множеству тестов и так понятно что у AMD отличнейшая производительность. Не Intel же покупать что бы из-за поголовно бракованных и деградирующих CPU ловить BSOD'ы и вылеты? :D
AMD использует слабую Radeon RX 6600, чтобы уравнять на слайдах Zen 3 и Raptor Lake
Tarment
21:26
На https://www.youtube.com/watch?v=pv-XCoM9cmk Запись 2 фпс съела, так что такие же показатели как на твоём говне, однако на твоём говне есть только никчёмный фср, который ужасно артефачит. Приведу п...
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
Леон Геворкян
21:16
нифига себе, уж от чеснока с маслом ботулизма я не ждал...
В пустыне Лас-Вегаса обнаружен очередной зеркальный монолит
NoName
21:03
Для пвп шутанов где рт не нужно(ходя где есть РТ кроме киберпука?)уже как целое поколение рвет ,ах да в пвп шутанах люди проводят большую часть игрового времени ,нежели в каких то сюжетках😗😗😗
Новое поколение карт AMD Radeon RX 8000 «RDNA 4» оснащено графическим процессором Navi 48 XTX
corsi
21:00
А почему необходимости нет? Открыть еще фронт, выманить резервы, снизить военный потенциал. Очень даже нужно.
Владимир Путин: Необходимости в использовании войск Северной Кореи в спецоперации на Украине нет
Nvidia&Intel Hater
20:53
Эй,членосос Tarment,ну так твой обсос то вообще даже в таблицу не вошел.печалька да ??А у тебя там 28 кадров было,а тут у моей 28 кадров (моя на 2625 равна стоковой xt),так что засунь этот тест в очк...
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
Семен Лебедев
20:51
А где в Дубае главная автомобильная улица?
АвтоВАЗ планирует начать продажи автомобилей Lada в Объединенных Арабских Эмиратах
Tarment
20:44
Эй Хейтер, смотри чувырло, 45 фпс в этой игре, печаалька(
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
Антон Шевелев
20:44
2.0T за 1.6 млн хоть сейчас бы забрал. Ах да, у нас же эффективные менеджеры у власти, поэтому китайцы будут покупать за 1.6, а мы раза в два дороже (минимум), а иначе автотаз же загнется, а без него ...
НАТО присоединяется к мюнхенскому ракетостроительному стартапу Isar Aerospace
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем