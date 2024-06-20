Процессоры Arrow Lake для настольных ПК и Lunar Lake для мобильных устройств будут использовать 3-нм техпроцесс TSMC.

Ранее в этом месяце компания Intel представила мобильную архитектуру следующего поколения под названием Lunar Lake. Впервые в истории компании вычислительная плитка нового процессора будет произведена TSMC по 3 нанометровому техпроцессу. Согласно отчету из Тайваня, Intel обратилась к своему крупнейшему конкуренту, компании TSMC, для производства 3-нм чипов, которые будут использоваться в будущих настольных и мобильных линейках процессоров.

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Уже более года TSMC выпускает 3-нм чипы, но первоначально их производство было ориентировано лишь на чипы A17 Pro для iPhone компании Apple, а также на процессоры M3 и M4. Теперь TSMC переключила свое внимание на Intel, которая будет использовать 3-нм техпроцесс для двух поколений - Lunar Lake и Arrow Lake. Как отмечает портал Techpowerup, хотя уже известно, что вычислительная плитка Lunar Lake будет производиться по 3-нм технологии TSMC, на данный момент не совсем ясно, как именно Intel будет использовать передовые плитки в процессорах Arrow Lake. Для Intel было очень трудно перешагнуть через свою гордость и обратиться к конкурирующей литейной компании для производства новых процессоров, поэтому пока неизвестно, станет ли сотрудничество с TSMC единичным случаем или это длительное партнерство. Стоит также отметить, что Arrow Lake преподносилось как первое поколение процессоров Intel, использующее их передовую технологию Intel 20A.

Как вы можете видеть здесь, Intel разместила Arrow Lake на своем техпроцессе 20A, поэтому, скорее всего, она использует TSMC для графического процессора, а не для вычислительной плитки, как в случае с Lunar Lake.

Причина такой неопределенности вокруг чиплетов Arrow Lake заключается в том, что эта архитектура будет использовать те же P-ядра "Lion Cove" и E-ядра "Skymont", что и Lunar Lake. Поэтому логично предположить, что если TSMC изготовила плитку, содержащую эти ядра, то она также может производить их для Arrow Lake. Ранее ходили слухи, что TSMC будет выпускать плитки для флагманских высокопроизводительных процессоров Arrow Lake, в то время как техпроцесс Intel 20A будет использоваться для чипов среднего и низкого ценового сегмента. Однако эта информация не подтверждена. До этого считалось, что Intel обратилась к TSMC только для производства графического ядра, как это было сделано с Meteor Lake.

Еще один интересный момент заключается в том, что Intel внесла радикальные изменения в расположение плиток в Lunar Lake, поэтому остается загадкой, сделает ли она то же самое с Arrow Lake. Для своего первого процессора на основе плиток — Meteor Lake — компания использовала четыре плитки: вычислительный, SoC, ввода-вывода и графический процессор. Lunar Lake имеет всего два чиплета: вычислительный и "чиплет контроллера платформы". Все самые мощные компоненты, включая нейронный процессор, графическое ядро и центральный процессор, находятся в вычислительном блоке. Поскольку Arrow Lake будет физически больше, чем Lunar Lake, так как он предназначен для настольных ПК, у Intel будет гораздо больше места для маневра, поэтому мы не удивимся, если увидим возвращение к дизайну с четырьмя блоками. Это позволит ей использовать TSMC для графического ядра, а Intel 20A - для вычислительной плитки.

Все станет ясно достаточно скоро, так как ожидается, что Intel выпустит Arrow Lake в конце этого года, вероятно, после выпуска Lunar Lake в третьем квартале.