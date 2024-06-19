Для выявления двух объектов использовались две мощные обсерватории.

Долгие годы астрономы полагали, что хорошо изучили звезду под названием WL20, находящуюся примерно в 400 световых годах от Земли в молекулярном облаке Ро Змееносца. Однако, когда НАСА и Национальная радиоастрономическая обсерватория (NRAO) объединили возможности двух очень разных, но мощных обсерваторий, астрономы обнаружили, что WL20 — не одиночная звезда, а двойная звездная система.

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Ро Змееносца представляет большой интерес для науки, поскольку это ближайшая к Земле активная область звездообразования. На протяжении многих лет астрономы считали, что WL20 - всего лишь молодая бурная звезда с протопланетным диском, из которого однажды могут сформироваться планеты. Однако последние наблюдения, проведенные с использованием Атакамского большого миллиметрового/субмиллиметрового массива (ALMA) и космического телескопа НАСА имени Джеймса Уэбба, показали совершенно иную картину. Для справки, ALMA — это комплекс из 66 радиотелескопов в Чили, а "Уэбб" представляет собой инфракрасную обсерваторию, находящуюся в космосе за орбитой Луны. Они используют различные методы сканирования Вселенной, но в результате объединения их возможностей, ученые сделали неожиданное открытие, которое ни одна из этих обсерваторий не смогла бы совершить в одиночку.

Результаты наблюдений оказались поистине сенсационными, утверждает главный астроном Мэри Барсони. Хотя звездная система WL20 уже длительное время находилась в поле зрения астрономов, их заинтересовало то, что одна из звезд этой системы выглядела значительно моложе остальных. Комбинируя данные, полученные с помощью инструментов MIRI и ALMA, ученые пришли к неожиданному выводу: то, что ранее считалось одиночной звездой, на самом деле представляет собой двойную систему, состоящую из двух звезд, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. Причем каждая из этих звезд окружена собственным протопланетным диском, испускающим струи вещества, параллельно друг другу.

Новые изображения системы WL20. Фото: НАСА

Задача ALMA заключалась в том, чтобы идентифицировать состав дисков, обращающихся вокруг каждой звезды. Было обнаружено, что эти диски выстроились рядом друг с другом, но этих данных было недостаточно для составления полной картины. По словам Барсони, наиболее очевидный вывод из данных ALMA заключался в том, что WL20 имеет один большой диск с центральным отверстием, который мы наблюдаем с угла. Однако у Майкла Ресслера из Лаборатории реактивного движения НАСА было немного свободного времени для проведения наблюдений с помощью "Уэбба". Изучая WL20 в течение почти 30 лет, он направил телескоп в этом направлении, ожидая увидеть одну звезду. Вместо этого инфракрасный инструмент "Уэбба" (MIRI) показал две отчетливые струи.

Яркое изображение в самом начале статьи содержит слева снимок Ро Змееносца, полученное телескопом Спитцер, а также художественную иллюстрацию того, как может выглядеть двойная звездная система. Немного ниже представлены наблюдения, которые раскрыли истинную природу WL20. Данные ALMA показывают диски, которые легко можно было бы принять за один объект, а данные "Уэбба" указывают на свечение ионов в двух струях. На самом большом кадре данные ALMA и "Уэбба" наложены друг на друга, и указывают на то, что диски являются отдельными объектами с собственными струями.

В ближайшем будущем будут проведены дополнительные совместные наблюдения с использованием этих инструментов. Через несколько лет запланировано масштабное обновление ALMA, а "Уэбб" только начал свою 20-летнюю миссию по исследованию космоса.