Тодд Говард высказался по поводу негативной реакции игроков из-за недавно анонсированной одиночной миссии Starfield за 7 долларов.

Издатель компьютерных игр Bethesda Softworks недавно выпустил новое DLC «The Shattered Space» для нашумевшей игры Starfield, а также долгожданный редактор Creation Kit, который позволяет игрокам добавлять новый контент.

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В этот, казалось бы, действительно положительный для Starfield момент, игроки быстро раскритиковали содержимое нового DLC. Геймерам будет предоставлен доступ к новой миссии, где они смогут выступить в роли охотника за наградами за фракцию "Альянс Следопытов". Более того, Bethesda также планирует добавить ещё больше миссий "Альянса Следопытов" в будущих обновлениях. Однако одна миссия "Альянса Следопытов" под названием "Падальщик" вызвала бурю негодования у игроков, поскольку Bethesda установила ценник в 7 долларов только за отдельную миссию.

Сообщается, что новая миссия стоит 700 кредитов Starfield Creation, что эквивалентно 7 долларов. Однако минимальное количество кредитов, которое сейчас можно приобрести, составляет $10. Таким образом, для игроков, желающих купить DLC исключительно за кредиты, его стоимость составит $10. Генеральный директор Bethesda Тодд Говард ответил на критику, заявив, что Bethesda "прислушивается к отзывам", и компания "пересмотрит как ценообразование, так и то, что мы предоставляем бесплатно, и как мы сообщаем геймерам о содержимом [контента] и действительно прислушаемся к мнению сообщества".

"Мы всегда стараемся следить за тем, что происходит вокруг, чтобы действительно быть уверенными, что мы приносим пользу всем", - сказал Говард в недавнем интервью. "И если мы не справляемся с этим, то, конечно же, внесем коррективы".

По словам Говарда, Bethesda намеревалась повысить ценность новой миссии, добавив в нее экипировку и оружие "Альянса следопытов", что было бы большим обновлением, нежели типичное добавление новых косметических предметов. Однако все обернулось против них, поскольку игроки предположили, что Bethesda "разделяет миссии фракции по частям и продает их по 700 кредитов за раз".

"И поэтому я думаю, что мы проанализируем это вопрос и то, как мы поставляем подобный контент, а также решим, следует ли нам изменить ценообразование, разбить его на части или что-то еще предпринять. Так что большое спасибо сообществу за отзывы".