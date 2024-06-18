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Fantoci
Бывшая сотрудница Neuralink подала в суд на компанию после нападения обезьяны, зараженной герпесом
Женщина также рассказала о небезопасных условиях работы с лабораторными обезьянами.

Компания Илона Маска, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, столкнулась с судебным иском от бывшей сотрудницы, Линдси Шорт. Она утверждает, что стала жертвой нападения обезьяны, являвшейся носителем вируса герпеса B.

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Линдси Шорт утверждает, что ее уволили из Neuralink после того, как она сообщила руководству о своей беременности. В частности, Шорт описала враждебную рабочую обстановку, характеризующуюся "обвинениями, унижениями и нереальными сроками". Кроме того, бывшая сотрудница Neuralink заявила, что была поцарапана через перчатку обезьяной, являющейся носителем вируса герпеса B. Шорт сообщила, что ей никогда не предоставляли надлежащие средства защиты для работы с подопытными животными Neuralink.

В иске также говорится, что ее начальство угрожало ей «серьезными последствиями», если она снова будет настаивать на медицинском лечении после царапины. Более того, Шорт заявила, что была уволена из компании на следующий день после того, как сообщила персоналу о своей беременности, хотя всего за два месяца до этого получила повышение. Следует отметить, что Neuralink уже подвергалась общественной критике в отношении методов тестирования и обращения с подопытными животными.

Илон Маск уже отреагировал на эти обвинения, заявив, что все обезьяны Neuralink страдали от отека мозга, частичного паралича и самоповреждающего поведения. Он также утверждает, что все обезьяны, используемые в испытаниях Neuralink, были неизлечимо больны. Однако никаких доказательств в поддержку своих слов Маск не представил.

#илон маск #neuralink
Источник: bloomberg.com
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Nvidia&Intel Hater
20:30
да суть не в том,суть в том что там науерачили 5 мм толщиной его слой и люди на жм пересаживают .амд в таком маструбаторстве не нужается.процы интел горячее кривое гавно
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
Станислав Вяземский
20:30
Тебе только в жопах и разбираться. Ты вероятно на 3600 сидишь?
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
Nvidia&Intel Hater
20:29
да да да ,ток в профильной ветке все их скальпируют ибо керогазы эпичные с темпой под сто .ты гомогей сраный иди петушков своих лечи синежопых
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
Станислав Вяземский
20:29
Припой))) Там потребление больше 450 ватт. Какой там припой? Из озота если только.
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
Nvidia&Intel Hater
20:28
у меня так же от asrock плата .так что мимо .и стоила 14 по осени
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
Станислав Вяземский
20:28
Скалтпируют))) 14900 если только, который покупали единицы. 14700 не нуждается ни в каком скальпировании.
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
Станислав Вяземский
20:27
Зайди на Ozon и посмотри z690 taichi.
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
Nvidia&Intel Hater
20:27
а вот хера отсоси -не ваши ли скальпируют ибо даже в припой не смогла говноинтуль сраная
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
Станислав Вяземский
20:26
Так 200 ватт Интел охладит и se 224 башня. А 200 ватт Амуде расплавят комп. Вот и вся суть.
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
ev_ruso
20:26
Ну тут мы не знаем, тяга к анимешно маленьким девочкам, слово педо на ум приходит
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