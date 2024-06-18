Женщина также рассказала о небезопасных условиях работы с лабораторными обезьянами.

Компания Илона Маска, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, столкнулась с судебным иском от бывшей сотрудницы, Линдси Шорт. Она утверждает, что стала жертвой нападения обезьяны, являвшейся носителем вируса герпеса B.

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Линдси Шорт утверждает, что ее уволили из Neuralink после того, как она сообщила руководству о своей беременности. В частности, Шорт описала враждебную рабочую обстановку, характеризующуюся "обвинениями, унижениями и нереальными сроками". Кроме того, бывшая сотрудница Neuralink заявила, что была поцарапана через перчатку обезьяной, являющейся носителем вируса герпеса B. Шорт сообщила, что ей никогда не предоставляли надлежащие средства защиты для работы с подопытными животными Neuralink.

В иске также говорится, что ее начальство угрожало ей «серьезными последствиями», если она снова будет настаивать на медицинском лечении после царапины. Более того, Шорт заявила, что была уволена из компании на следующий день после того, как сообщила персоналу о своей беременности, хотя всего за два месяца до этого получила повышение. Следует отметить, что Neuralink уже подвергалась общественной критике в отношении методов тестирования и обращения с подопытными животными.

Илон Маск уже отреагировал на эти обвинения, заявив, что все обезьяны Neuralink страдали от отека мозга, частичного паралича и самоповреждающего поведения. Он также утверждает, что все обезьяны, используемые в испытаниях Neuralink, были неизлечимо больны. Однако никаких доказательств в поддержку своих слов Маск не представил.