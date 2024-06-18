Такой неожиданный шаг от XFX только подтверждает слухи о том, что высокопроизводительных видеокарт Radeon на архитектуре RDNA 4 не будет.

Если вы все еще сомневаетесь в том, что AMD собирается отказаться от высокопроизводительных графических процессоров в новой архитектуре RDNA 4, то для вас есть еще одно убедительное доказательство. Китайская компания XFX анонсировала обновленную линейку высокопроизводительных видеокарт Radeon с магнитными вентиляторами, как раз в тот момент, когда эта серия, казалось бы, должна была уступить место новой архитектуре RDNA 4. В США скоро в продажу поступят две модернизированные модели, XFX предложит клиентам улучшенные видеокарты RX 7900 XTX и RX 7800 XT с доработанной системой охлаждения. Этот анонс подтверждает появившиеся на прошлой неделе слухи о том, что XFX готовит видеокарты с магнитными вентиляторами.

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Модернизированная флагманская модель Radeon RX 7900 XTX станет наиболее заметным дополнением к рынку видеокарт, благодаря четырехслотовому дизайну и сложной системе охлаждения под названием Mercury Magnetic Air. Videocardz сообщает, что обновленные видеокарты оснащены рядом улучшений системы охлаждения, включая переход на термопрокладки вместо традиционной термопасты, что позволит повысить теплопроводность. Кроме того, по всей длине видеокарты расположены 216 ультратонких ребер, а также вышеупомянутые магнитные вентиляторы, которые легко вынимаются из корпуса. Хотя ранее мы сомневались в необходимости такой функции, возможность их снятия, несомненно, облегчит очистку как самих вентиляторов, так и радиатора под ними с помощью сжатого воздуха. Учитывая количество ребер внизу, такой дизайн действительно имеет смысл.

XFX разработала одну модель RX 7900 XTX Mercury Magnetic Air в полностью черном цвете с красными элементами, а также модели RX 7800 XT в черном и белом вариантах. На момент публикации на Newegg была активна только страница 7900 XTX, в то время как ссылки на карты 7800 XT не работали. По слухам, выпуск этих видеокарт должен был состояться сегодня, 18 июня, но, возможно, Newegg немного поспешил. Как и ожидалось, XFX установила премиальную цену на эти видеокарты: модели 7800 XT на 50 долларов дороже рекомендованной розничной цены, то есть стоят 549 долларов, а 7900 XTX на 100 долларов дороже рекомендованной розничной цены, то есть 999 долларов.

Хотя обновление существующей модели видеокарты путем улучшения ее охлаждения не является распространенной практикой для производителей, здесь более странным выглядит именно время выпуска. AMD уже представила процессоры серии Ryzen 9000 и Zen 5, поэтому ожидается, что скоро она анонсирует и свои графические процессоры на новой архитектуре RDNA 4, которые должны появиться в 2024 году. Напомним, что компания выпустила RDNA 3 в 2022 году, а некоторые модели появились в 2023 году, поэтому она, скорее всего, сохранит двухлетний цикл обновления архитектур.

Однако, если скоро появятся высокопроизводительные графические процессоры RDNA 4, то такой шаг от XFX теряет всякий смысл. Ожидается, что видеокарты следующего поколения будут относиться к верхнему среднему и среднему сегменту, поэтому существующая RX 7900 XTX может еще какое-то время оставаться флагманской игровой видеокартой Radeon, а версия XFX Mercury может стать самой амбициозной из всех.