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Fantoci
Последняя бета-версия Windows 11 получила давно назревшие изменения в меню "Пуск"
Среди тестируемых функций - списки быстрого доступа, перетаскивание значков и новые варианты организации интерфейса.

Операционная система Windows 11 претерпела множество изменений в интерфейсе, настройках и элементах управления окнами, однако обновленное меню «Пуск» и Панель задач вызвали волну недовольства у большинства пользователей Windows. Некоторые интересные функции, хорошо зарекомендовавшие себя в Windows 10, не были добавлены в 11-ю версию, но в ближайшее время некоторые из них могут вернуться. Новая бета-версия Windows 11 содержит несколько улучшений пользовательского интерфейса, но пока неизвестно, когда они появятся в стабильной сборке (и появятся ли).

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Сообщается, что участники программы предварительной оценки Microsoft Insider недавно получили обновление новой версии Windows 11 под номером 22635.3785. Тестировщики рассказали в интернете, что в новой версии появилась всем знакомая функция из Windows 10, которая позволяет перетаскивать значки с меню «Пуск» прямо на панель задач для их последующего закрепления. Анимация этого процесса пока выглядит немного неуклюже, но на функциональность это не повлияло и все работает как положено. К сожалению, по-прежнему отсутствует возможность закреплять папки перетаскиванием их на панель задач.

В официальном списке изменений от Microsoft для новой версии упомянуты не все новшества: пользователи обнаружили ряд неопубликованных изменений, а также намеки на будущие функции. Последняя версия Windows 11 также содержит некоторые изменения в списке «Все приложения» меню «Пуск». Во-первых, изменён макет списка: теперь значки группируются в горизонтальные ряды под каждой буквой алфавита. Это позволяет уменьшить пространство прокрутки и упростить доступ к вашим приложениям. Для самых важных приложений, которые вы закрепили в меню "Пуск", доступ к основным функциям будет проще получить с помощью всплывающих меню. Если у приложения есть такие меню, они появятся при щелчке правой кнопкой мыши по значку.

Списки переходов теперь будут отображаться при щелчке правой кнопкой мыши по приложениям, закрепленным в меню «Пуск».

Панель задач Windows 11 иногда может быть чрезмерно загруженной, но некоторые текстовые пометки в приложении настроек указывают на будущие изменения. Пока неактивные элементы указывают на возможность скрыть колокольчик уведомлений и сжать часы, удалив дату. Эти изменения будут полезны, особенно на мониторах меньшего размера, где такие элементы, как панель поиска, виджеты и недавно добавленная кнопка Copilot, занимают много места.

И в заключение, Microsoft также добавила полезную функцию для пользователей Android. Меню обмена (″поделиться″) в Windows 11 версии 22635.3785 теперь позволяет отправлять контент напрямую на телефон, подключенный к приложению «Связь с Windows».

Бета-версии Windows 11 на канале Microsoft Insider дают нам первое представление о том, какие функции появятся в стабильной сборке, однако Microsoft часто откладывает или вовсе убирает некоторые функции перед финальным релизом. Поэтому не стоит ожидать, что все эти новшества непременно появятся в следующем обновлении Windows 11.

#microsoft #windows 11 #пуск
Источник: blogs.windows.com
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