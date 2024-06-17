Возможно, эта фишка появится в следующем поколении видеокарт RDNA 4 от XFX.

С момента появления домашних персональных компьютеров большинство комплектующих оставались практически неизменными по размеру и форме, поскольку они являются частью системы "plug-and-play" (подключи и играй). Одна из самых проверенных временем конструкций принадлежит видеокартам, которая всегда состоит из печатной платы с прикрепленным радиатором и несколькими вентиляторами для охлаждения. Геймеры смирились с прямоугольным дизайном, но нам просто не показывали ничего другого. Производители утверждают, что данная конструкция позволяет оптимально отводить тепло и проводить ежегодное техобслуживание. Однако компанию XFX такой подход не устраивает, и она продемонстрировала видеокарту со съемными вентиляторами, что является новшеством для всего технологического мира.

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В конце прошлой недели XFX опубликовала в социальной сети X тизерное фото, на котором, по-видимому, изображена рука, снимающая вентилятор с видеокарты, с подписью: "Грядет что-то крутое". Что особенно примечательно на фотографии, так это то, что вентиляторы видеокарты обычно "утопают" в защитном корпусе, удерживающий их на месте, поэтому для их извлечения требуется специальный инструмент, даже при условии предварительного отключения самого вентилятора. Тот факт, что на фото вентилятор извлекается рукой, наводит на мысль о каком-то бесприборном решении для замены вентилятора, возможно, включающем вентиляторы, удерживаемые на месте магнитами и питающиеся беспроводным способом.

Впрочем, это всего лишь догадки, поскольку нам ничего не известно о планах XFX, кроме того, что вы видите на изображении. Независимо от способа крепления, возникает вопрос, зачем компании все это нужно. Как отмечает PC Gamer в своем опросе среди специалистов по оборудованию, у людей обычно нет проблем с вентиляторами видеокарт. Мы, как и PC Gamer, также не можем припомнить случая, когда нам требовалось или хотелось заменить вентилятор видеокарты, а мы используем видеокарты со времен RivaTNT. Чаще всего проблема с видеокартами связана с жужжанием дросселей, но иногда геймеры все таки сталкиваются с заменой вентиляторов при длительном использовании видеокарты (больше 10 лет).

Наиболее вероятным вариантом, хотя это по-прежнему всего лишь догадка, является то, что XFX предложит вентиляторы разного цвета или подсветку, чтобы вы могли их заменить в соответствии с эстетикой вашей сборки. Учитывая размер и форму вентилятора на фотографии, "проапгрейдить" вентиляторы на что-то более крупное и тихое не получится. Так что, по нашим предположениям, это просто способ изменить внешний вид видеокарты. И даже в этом случае, это довольно узкая ниша, поскольку видеокарты устанавливаются вентиляторами вниз, поэтому, если она находится в обычном слоте PCIe, вы их даже не увидите, если только корпус не установлен вертикально.

В любом случае, нам интересно посмотреть, что XFX припрятала в рукаве, а этот тизер может также указывать на то, что AMD близка к скорому запуску своей линейки графических процессоров RDNA 4. О новых видеокартах AMD известно не так много, кроме того, что в этот раз она выпустит только графические процессоры среднего уровня, так как ей нужны самые мощные чипы для искусственного интеллекта. PowerColor также недавно продемонстрировала видеокарту Radeon с дополнительным NPU для повышения энергоэффективности, так что мы действительно можем увидеть некоторые уникальные инновации, когда появятся видеокарты следующего поколения, — надеемся, уже в этом году.