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Fantoci
Таяние вечной мерзлоты привело к попаданию токсичных металлов в реки Аляски
Токсичные металлы не только делают воду крайне кислой, но и окрашивают её в ярко-оранжевый цвет, делая реки хорошо видимыми из космоса.

Изображение выше не является тепловой картой, несмотря на яркие цвета. На самом деле это фотография реки Кутук в парке "Ворота Арктики" — обширном национальном заповеднике в отдалённом северном регионе Аляски. По мере таяния арктической вечной мерзлоты токсичные металлы начали просачиваться в несколько важных рек Аляски, окрашивая воду в оранжевый цвет и делая её крайне кислотной. Новое исследование показывает, насколько сильно таяние вечной мерзлоты влияет на водные артерии Аляски, коренным образом изменяя близлежащие экосистемы, коммунальное хозяйство и промышленность.

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Вечная мерзлота - это слой земной коры, который до последнего времени был полностью замороженным. В таких регионах, как Арктика, вечная мерзлота существует уже тысячи лет на суше и под дном океана. Однако из-за изменения климата вечная мерзлота начала постепенно нагреваться. По мере потепления окружающего воздуха и воды она тает, высвобождая в окружающую среду всё — от древних патогенов до залежей токсичных металлов.

Чтобы оценить влияние таяния вечной мерзлоты на близлежащие водные артерии, экологи из Службы национальных парков сделали аэрофотоснимки хребта Брукс на Аляске, где протекает более 75 некогда чистейших рек и ручьев. По словам эколога Джона О'Доннелла, когда они пролетели над горным хребтом, были обнаружены оранжевые реки. "Некоторые участки выглядят как мутный апельсиновый сок".

Приток реки Акиллик в августе 2017 года был гораздо меньше загрязнен, чем в августе 2018 года. Фото: Communications Earth & Environment

Оранжевая вода — не просто неприятное зрелище. Это признак серьезной деградации окружающей среды, вызванной токсичными металлами. В исследовании, опубликованном в журнале Communications Earth & Environment, команда О'Доннелла сообщает, что оранжевые водные артерии имеют более низкий уровень pH, более высокую мутность (или загрязненность) и более высокие концентрации сульфата, железа, цинка, никеля, меди и кадмия, чем реки и ручьи, которые не стали оранжевыми. Именно железо способствует изменению цвета загрязнённых потоков, но невероятно высокие концентрации других металлов могут быть крайне токсичными для водных организмов, таких как рыбы, водоросли, грибы, растения и даже некоторые млекопитающие.

«Окрашенные реки настолько велики, что мы можем видеть их из космоса», — заявил Бретт Пулин, токсиколог-эколог и один из главных авторов исследования. 

Загрязнённые реки и ручьи уже оказывают негативное влияние на другие части экосистемы хребта Брукса. "Изменение цвета потоков было связано с резким снижением разнообразия макробеспозвоночных и численности рыб", — говорится в исследовании. В одном из примеров исследователи отметили высококислотное пятно в бассейне реки Агашашок. Спустившись вниз по течению к месту просачивания металлов, они обнаружили, что растительность "почернела и погибла", вероятно, из-за агрессивной кислотности воды. Исследователи также сообщили, что таяние вечной мерзлоты может представлять «непредвиденные риски» для продовольственной безопасности, так как многие жители Аляски зависят от местных рыбных промыслов и источников питьевой воды.

О'Доннелл, Пулен и их коллеги надеются содействовать проведению дополнительных исследований, направленных на выяснение того, могут ли реки и ручьи восстановиться после такого ужасного загрязнения (и каким образом). В настоящее время ожидается, что вечная мерзлота продолжит таять. Однако если похолодание сможет помочь замерзнуть тающей вечной мерзлоте, это может дать водным путям немного времени на восстановление.

#изменение климата #глобальное потепление #аляска #таяние вечной мерзлоты
Источник: ucdavis.edu
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Реки Аляски становятся оранжевыми из-за таяния вечной мерзлоты — это может произойти по всему миру
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