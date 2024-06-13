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Fantoci
Астрономы ждут редкого космического взрыва, который произойдет в ближайшее время
Благодаря огненному выбросу энергии вы вскоре сможете обнаружить новую звезду T Северной Короны без специального оборудования.

В ближайшее время при хорошем стечении обстоятельств ночное небо озарится новой яркой звездой, когда T Северной Короны или Т CrB, переживет свою первую вспышку в этом тысячелетии. На протяжении нескольких дней любители астрономии смогут наблюдать T CrB невооруженным глазом или с помощью бинокля, прежде чем звезда погаснет и не появится вновь на протяжении следующих 80 лет.

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Звездная система T CrB находится в созвездии Северной Короны. Она состоит из главной звезды (белого карлика) и звезды-компаньона (в данном случае стареющего красного гиганта). Эти звезды вращаются достаточно близко друг к другу и постоянно участвуют в небесном перетягивании каната, что со временем сделает красного гиганта нестабильным. В конце концов, красный гигант сбросит все вещество из его внешних слоев и образует аккреционный диск вокруг расположенного рядом белого карлика. Аккреционный диск создаст плотную, но неглубокую атмосферу, которую белый карлик постепенно нагреет до критической температуры. После этого начнется лавинообразный процесс, когда происходит неконтролируемая реакция синтеза, выбрасывающая энергию в космос и создающая яркое световое шоу.

T CrB считается повторяющейся новой звездой. Хотя большинство новых звезд теоретически являются повторяющимися, они могут переживать вспышку лишь раз в тысячу лет, что с человеческой точки зрения является очень редким явлением. В отличие от других новых звезд, T CrB переживает вспышку примерно каждые 80 лет, последняя из которых произошла в 1946 году. Астрономы знают, что перед последней вспышкой, звезда T CrB потускнела примерно на год, а затем внезапно стала яркой. Поскольку звезда T CrB начала тускнеть в марте 2023 года, ожидается, что ее следующая вспышка произойдет этим летом, скорее всего, в сентябре или раньше.

Иллюстрация красного гиганта и белого карлика, вращающихся вокруг друг друга на ранних стадиях возникновения новой звезды. Фото: НАСА

Сами по себе новые звезды не являются редкостью, но новые, которые мы можем легко увидеть, действительно редки. Хотя в Млечном Пути ежегодно возникает около 10 новых, мы можем увидеть невооруженным глазом только одну в год (максимум). В основном это связано с яркостью большинства новых звезд, которые просто тусклые или находятся далеко, и мы не можем их обнаружить. Светимость измеряется в величинах, и большинство новых звезд имеют величину от 6 до 10, что слишком темно для наблюдения без телескопа, и лишь немногие за столетие приближаются к первой или второй величине. Ожидается, что T CrB станет одной из таких редких звезд с прогнозируемой величиной 2 (такой же, как у Полярной звезды).

"Как правило, вспышки новых звезд настолько тусклы и удалены от нас, что практически невозможно точно локализовать источник выброса энергии", — пояснила доктор Элизабет Хейс, возглавляющая Лабораторию астрофизики частиц в NASA. "Однако в этот раз феномен произойдет на сравнительно небольшом расстоянии, что позволит многочисленным исследователям вести за ним пристальное наблюдение. Изучая спектр излучения в различных диапазонах, мы надеемся получить данные, которые помогут нам начать разгадывать загадку внутреннего устройства новой и особенностей протекающих в ней процессов. Мы с огромным воодушевлением ожидаем момента, когда сможем сложить все кусочки этой космической головоломки воедино".

Говоря о наблюдателях, Хейс подразумевает не только астрономов-любителей. Согласно информации от NASA, целый ряд передовых космических обсерваторий уже настроен на предстоящее событие. Среди них: орбитальный гамма-детектор Ферми, спутник Свифта, названный в честь Нила Геррелса, аппарат для изучения поляризации рентгеновских лучей (IXPE), телескоп для ядерной спектроскопии (NuSTAR), прибор для исследования внутреннего строения нейтронных звезд (NICER) и даже флагман современной астрономии - космический телескоп имени Джеймса Уэбба. К этому звездному ансамблю присоединятся европейский спутник INTEGRAL, специализирующийся на изучении высокоэнергетических процессов во Вселенной, а также наземная радиоастрономическая сеть Very Large Array.

Вместе эти обсерватории расширят относительно новую базу знаний о новых звездах, предоставив информацию о процессе передачи вещества между звездами и термоядерном разгоне, приводящем к этим ослепительным космическим взрывам.

#космос #вселенная #новая звезда #t северной короны
Источник: nasa.gov
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