Ученые пришли к выводу, что серьезных проблем со здоровьем нет, по крайней мере, после короткого полета.

Впервые за последние 50 лет человечество находятся на грани того, чтобы покинуть низкую околоземную орбиту. На этот раз государственные и частные космические организации планируют осуществить долгосрочное присутствие человека в космосе. Такие амбициозные планы только подчеркивают необходимость изучения влияния космических путешествий на здоровье космонавтов. Успешный запуск космической частной миссии "SpaceX Inspiration4" в 2021 году позволил ученым собрать обширные данные о здоровье экипажа, и теперь эти результаты стали доступны общественности.

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Миссия "Inspiration4" была важной по нескольким причинам, но для ученых главным было то, что она являлась первой полностью гражданской космической миссией. Жизнь в условиях микрогравитации с высоким уровнем радиации может иметь непредсказуемые последствия для здоровья человека. Испытания на космическом корабле Crew Dragon проводились на основе данных эксперимента НАСА с близнецами, в котором участвовали братья-астронавты Скотт и Марк Келли, последний из которых провел один год на Международной космической станции (МКС). Однако орбита миссии "Inspiration4" проходила на высоте 590 км, что примерно на 45% выше, чем на МКС. Это означает, что экипаж подвергался еще большему воздействию радиации.

В состав экипажа миссии вошли миллиардер Джаред Айзекман, сотрудничающий со SpaceX, врач Хейли Арсенекс, геолог Сиан Проктор и инженер Крис Семброски. Все члены экипажа прошли медицинское освидетельствование до, во время и после полета, что позволило ученым отследить малейшие изменения в работе мозга, сердца, мышц, почек, кожи и даже бактерий, которые колонизируют организм человека.

Данные миссии "Inspiration4" были интегрированы в проект Space Omics and Medical Atlas (SOMA), который, по-видимому, готовит человечество ко «Второй космической эре». В журнале Nature опубликовано 44 научные статьи, содержащие данные гражданской космической миссии. Исследователи не обнаружили каких-либо серьезных проблем со здоровьем у всех членов экипажа, однако были обнаружены некоторые незначительные изменения биомаркеров.

Участники миссии "Inspiration4" находились в космосе три дня.

Биомаркеры экипажа Inspiration4 изменились на орбите, что совпало с данными исследования близнецов НАСА и других космических исследований. Как и ожидалось, значения начали возвращаться к норме после возвращения на Землю. Более 95% показателей вернулись к исходному уровню через несколько месяцев после полета. В крови были обнаружены некоторые признаки белков, связанных с мозгом, что опять же совпадает с результатами исследования близнецов, проведенного НАСА. Таким образом, космические путешествия, по-видимому, влияют на гематоэнцефалический барьер и вызывают стресс мозга. Однако когнитивные тесты экипажа Inspiration4 не выявили признаков нарушений. Исследования также показали, что биохимические показатели у женщин возвращаются к норме быстрее, чем у мужчин.

Тем не менее, космические путешествия не лишены рисков для здоровья. У экипажа наблюдались изменения в иммунной системе и функционировании митохондрий. Здесь важно отметить, что митохондриальные изменения не исчезли даже после возвращения экипажа на Землю. Данные из пакета SOMA показали, что некоторые защитные молекулы, регулирующие активность генов, были подавлены в космосе. Данное исследование поможет разработать методы снижения повреждений во время длительных космических миссий путем усиления экспрессии этих генов.

Поскольку все вдруг захотели колонизировать Луну, данные мисси "Inspiration4" могут стать ключевыми для обеспечения здоровья космонавтов в лунных миссиях.