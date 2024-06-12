Однако разница в производительности не очень большая.

На прошлой неделе на выставке Computex компания AMD анонсировала четыре новых настольных процессора Zen 5. Как и в случае с Zen 4, сначала в продажу поступят стандартные модели, а затем последуют версии с технологией V-Cache. В связи с этим возникает вопрос, как топовый процессор Zen 5, например Ryzen 9 9950X, будет противостоять более старому процессору Zen 4 с V-Cache в играх. По словам представителей AMD, победу в этом противостоянии одержит процессор Zen 4 X3D, но не с таким большим отрывом, как некоторые пользователи могут себе предположить.

реклама

Посетителям технологической выставки Computex продемонстрировали флагманский процессор Zen 5 Ryzen 9 9950X, который станет олицетворением вершины производительности Zen 5 после своего выхода в июле. В ходе презентации AMD заявила, что новинка превосходит Intel Core i9-14900K по производительности как в играх, так и при выполнении задач по созданию контента. Однако напрямую с процессором Ryzen 7 7800X3D, оснащенным кэшем V-Cache, сравнений не проводилось. Кроме того, AMD охарактеризовала Ryzen 9 9950X как "самый мощный потребительский процессор в мире", избегая термина "самый быстрый игровой процессор". И это упущение было совершено компанией осознанно, а не случайно. Донни Волигроски, занимающий должность старшего технического специалиста по маркетингу потребительских процессоров AMD, сообщил, что на данный момент процессоры на архитектуре Zen 4, оснащенные кэшем V-Cache, сохраняют лидирующие позиции по производительности в играх.

Как оказалось, AMD не зря была очень осторожна с формулировками.

Представители портала Tom's Hardware побеседовали с Донни Волигроски, и выяснили, что процессоры Zen 4 с кэшем V-Cache по-прежнему удерживают лидерство в качестве самых быстрых чипов для игровых задач. Когда Волигроски был задан вопрос о том, станет ли новейший Ryzen 9 9950X самым производительным игровым процессором на момент выпуска, он ответил следующее: "Возглавит ли он рейтинг игровой производительности? Согласно нашим тестам, он опережает конкурентов. Однако X3D-модель сохраняет лидирующую позицию, хотя и с гораздо меньшим преимуществом, чем обычно наблюдается при сравнении X3D и стандартных версий".

Аналогичная ситуация произошла в 2022 году, когда AMD представила Zen 4. Компания не раскрыла, будет ли флагманский Ryzen 9 7950X быстрее в играх, чем Ryzen 7 5800X3D эпохи Zen 3. Как оказалось, он не был быстрее, поскольку эти дополнительные 64 МБ кэша L3 могут творить чудеса в играх, способных его задействовать. Только с выходом Ryzen 7 7800X3D на архитектуре Zen 4 предыдущий чемпион был свергнут с пьедестала. Видимо, 7800X3D сохранит лидерство до появления процессоров Zen 5 с V-Cache.

По данным Tom’s Hardware, разница между 7800X3D и обычными чипами Ryzen 7000 составляет 30%, что является серьезным преимуществом при выборе игрового процессора. AMD заявила, что общий прирост инструкций за такт (IPC) Zen 5 по сравнению с Zen 4 составляет 16%, что не очень впечатлило фанатов компании. Тем не менее, надежда умирает последней, и игровое сообщество теперь с нетерпением ожидает новостей о планах AMD по выпуску процессоров Zen 5 с кэшем V-Cache. Вероятно, AMD анонсирует их позднее в этом году, чтобы перехватить инициативу у Intel, когда та выпустит настольные процессоры Arrow Lake в октябре.