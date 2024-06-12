Конкурс «Miss AI» призван привлечь внимание к искусственному интеллекту.

Если вы считаете, что конкурсы красоты насквозь пропитаны скандальными историями и вообще имеют сомнительную репутацию, то теперь к ним ещё добавился искусственный интеллект. В настоящее время проводится первый в мире конкурс красоты «Miss AI» (Мисс искусственный интеллект), в котором модели, созданные с помощью ИИ, соревнуются за тысячи долларов призовых. В правилах конкурса указано, что судьями по-прежнему остаются люди.

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Конкурс «Miss AI» организован онлайн-платформой Fanvue, которая занимается рекламой и продвижением искусственно созданных персонажей на сайтах YouTube, OnlyFans и других площадках. Организаторы конкурса заявили, что «Miss AI» является первым этапом совершенно новой премии World AI Creator Awards (WAICA). Конкурс якобы направлен на то, чтобы привлечь внимание общественности к новому направлению красоты и творцам, которые продвигают в интернете искусственный интеллект. Некоторые пользователи могут возразить, что те, кто использует искусственный интеллект для генерации человекоподобных изображений, занимаются глупостями, но организаторы не согласны с ними. Участники конкурса «Miss AI» - то есть создатели ИИ-моделей - используют как готовые, так и собственные ИИ-инструменты для генерации своих фотореалистичных женщин. Это означает, что участники конкурса создают свои собственные наборы данных или инструменты искусственного интеллекта для генерации своих ИИ-моделей, но также разрешено использовать известные сервисы вроде Midjourney и DeepAI.

Прием заявок на конкурс завершился в мае. С тех пор «Miss AI» сформировала шорт-лист из десяти моделей, любая из которых может принести крупный выигрыш своему человеческому создателю. На первый взгляд, лишь несколько моделей в шорт-листе явно сгенерированы ИИ: одна с невозможно мягкими радужными волосами, другая – с чересчур гладкой кожей. Остальные выглядят как настоящие люди, с морщинками от смеха вокруг рта и заканчивая стильными ухоженными бровями.

Вы можете посетить их профили в Instagram (да, у них есть социальные сети) и вы увидите видеоролики, где поразительно реалистичные модели демонстрируют свои кухни и общаются с поклонниками на различные темы. Вероятно, генерация таких видео требует значительных ресурсов, поэтому их мало, но иногда они появляются между страстными селфи у зеркала и громкими призывами к социальной и экологической справедливости.

Четверо членов жюри «Miss AI» (включая эксперта конкурсов красоты Салли-Энн Фосетт и создателя ИИ-модели Айтаны Лопес) будут оценивать каждую модель, вошедшую в шорт-лист, по красоте, технологии, с помощью которой они были созданы, и «социального влияния» (то есть насколько эффективно каждая модель взаимодействует со своими поклонниками в социальных сетях). Fanvue еще не сообщила, когда будут названы победители конкурса, занявшие первое, второе и третье места. Но когда это произойдет, соответствующие авторы этих моделей получат 13 000, 5 000 и 2 000 долларов соответственно. Они также получат доступ к PR-поддержке, чтобы помочь своим моделям продолжать набирать подписчиков в социальных сетях.