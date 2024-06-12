Исследования показывают, что воздействие гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) на озоновый слой Земли снижается быстрее, чем первоначально предполагали ученые.

В 1980-х годах правительства большинства стран мира продемонстрировали редкое единодушие, объединившись для очистки атмосферы Земли от определенных озоноразрушающих веществ (ОРВ). Было доказано, что эти химические вещества, используемые в основном в системах кондиционирования воздуха и охлаждения, наносят вред озоновому слою, который состоит из озона и других газов, защищающих Землю от солнца. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой – сокращенно Монреальский протокол – стал ответом человечества на необходимость постепенного отказа от озоноразрушающих веществ и защиты озонового слоя.

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И это сработало. Новое исследование, опубликованное во вторник в журнале Nature Climate Change, показывает, что гидрохлорфторуглерод (ГХФУ), один из видов озоноразрушающих веществ, постепенно теряет свое воздействие на озоновый слой – на пять лет раньше, чем ожидали ученые.

Ученые продемонстрировали, как сокращение использования ГХФУ оказало постепенное, но устойчивое положительное влияние на целостность озонового слоя. В отличие от хлорфторуглеродов (ХФУ), запрещенных первоначальной версией Монреальского протокола в 1987 году, ГХФУ, часто использовавшиеся в качестве их замены, были запрещены только в 1992 году. Затем потребовалось время, чтобы производители прекратили производство ГХФУ, и еще больше времени понадобилось холодильной и кондиционерной промышленности, чтобы перестать их использовать. Затем наступило время ожидания и наблюдения за реакцией озонового слоя.

Международная группа химиков и экологов использовала результаты измерений, полученные в ходе проводившегося в течение десятилетий эксперимента Advanced Global Atmospheric Gases Experiment (AGAGE) и Национальной администрации атмосферных и океанических исследований (NOAA), чтобы изучить, как сокращение использования ГХФУ изменило атмосферу Земли. Одним из показателей воздействия стало эквивалентное эффективное содержание хлора в ГХФУ, которое отражает, насколько сильно данное вещество разрушает озоновый слой по сравнению с эквивалентным количеством хлора. Другой показатель – радиационное воздействие ГХФУ, то есть их способность влиять на процессы поглощения или рассеивания излучения озоновым слоем Земли. Оба показателя снизились после 2021 года, когда концентрация ГХФУ достигла пика по мере приближения сроков их полного отказа и перехода производителей на альтернативы.

В совокупности показатели снижения загрязнения указывают на уменьшение озоноразрушающего потенциала ГХФУ. Последние сроки отказа от ГХФУ наступят только к 2040 году, после чего потребуется еще до 12 лет, чтобы полностью нейтрализовать влияние ГХФУ на озоновый слой. (Примерно столько времени ГХФУ сохраняются в атмосфере.) Но по сравнению с первоначальными прогнозами, снижение радиационного воздействия и хлора в ГХФУ происходит примерно на пять лет раньше запланированного срока, что делает Монреальский протокол 1992 года успешным.