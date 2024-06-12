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Fantoci
На вершинах марсианских вулканов обнаружен иней
Ученые утверждают, что огромные вулканы Марса создают свой собственный уникальный микроклимат.

Одной из главных задач всех космических миссий на Марсе, как орбитальных, так и поверхностных, является поиск следов воды. Однако ученые не рассчитывали обнаружить ее столь близко к вершине величественного вулкана Олимп. Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что недавно были обнаружены образования ледяного инея на пиках Фарсидского хребта – системы величайших вулканов во всей Солнечной системе.

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Хотя мы склонны считать Марс отдаленно похожим на Землю, у этих двух планет существует множество отличий. К примеру, марсианскую поверхность окружает разреженная атмосфера из углекислого газа вместо плотной азотно-кислородной смеси, как у нас на Земле. Разреженная атмосфера и большая высота над уровнем моря поддерживают температуру выше нуля на этих экваториальных пиках, что очень отличается от морозных условий на горных вершинах Земли. До сих пор лед был обнаружен только под поверхностью в этих более умеренных регионах.

Доказательства наличия льда на вулканических вершинах первоначально сделал орбитальный зонд ЕКА Trace Gas Orbiter (TGO), а затем данная информация была подтверждена данными, полученными аппаратом Mars Express. Возглавлял исследование, приведшее к этому открытию, Адомас Валантинас, аспирант из Бернского университета. Согласно его заявлению, факт неожиданного образования льда на пиках вулканов "указывает на существование особенных условий и процессов, благодаря которым становится возможным образование инея".

Олимп – самый известный вулкан Фарсидского нагорья, состоящего из множества вулканических образований, рассеянных преимущественно вокруг экватора планеты. Они возвышаются над окружающим ландшафтом, а Олимп – самая высокая гора в Солнечной системе, его высота достигает 21,9 км. На приведенном выше изображении видно тонкий слой льда (синего цвета), покрывающий вершину Олимпа.

Согласно научной статье, опубликованной в авторитетном научном журнале Nature Geoscience, сочетание высокого расположения вулканов Фарсиды и разреженной атмосферы Марса создало на их вершинах уникальные микроклиматические условия. Группа ученых выдвинула гипотезу, что ранним утром ветровые потоки поднимаются вверх по склонам гор, перенося более влажные воздушные массы на большие высоты. И хотя температуры на марсианских горах относительно высоки, по всей видимости, в затененных зонах пиков происходит конденсация содержащегося в атмосфере водяного пара.

Топография региона Тарсис на Марсе Фото: НАСА

Слой инея имеет толщину одного человеческого волоса, но покрывает обширную область горы. Команда оценивает, что ежедневно около 150 тысяч метрических тонн (примерно 60 олимпийских бассейнов) атмосферной воды превращается в иней на вершинах вулканов Фарсиды. Согласно заявлению ЕКА, их орбитальные аппараты имеют уникальное оборудование, которое позволило сделать это открытие. Большинство спутников, изучающих поверхность Марса, синхронизированы с Солнцем, поэтому они могут исследовать Красную планету только во второй половине дня. В то время как TGO и Mars Express способны вести наблюдения в разное время суток, в том числе ранним утром, когда вершины гор покрываются инеем.

Возможно, это и не самый удобный источник воды на Марсе, но открытие дополнительных запасов воды на Красной планете – отличная новость для всего человечества. Это означает, что у будущих исследователей будет больше возможностей добывать воду на Марсе, а не полагаться только на то, что они смогут привезти с Земли.

#наса #марс #солнечная система #ека
Источник: esa.int
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