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Fantoci
Аварийный механизм открытия дверей Tesla снова разбил стекло в Model Y
Похоже, что инженеры Tesla не предусмотрели возможности использования аварийного механизма открытия дверей в ситуациях отсутствия питания.

Прошло не так уж много времени с тех пор, как мы узнали об аварийном механизме открытия дверей Tesla, который непреднамеренно разбивает боковое стекло. К сожалению, для одного из владельцев Model Y эта механическая ошибка, похоже, так и осталась неустраненной. Как и многие другие, счастливый владелец Model Y попытался разблокировать неожиданно обесточенный электромобиль, воспользовавшись аварийным рычагом открытия дверей. В итоге попасть в салон удалось, но при этом разбилось стекло.

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Джейсон Торчински, соучредитель сайта и подкаста автомобильной культуры The Autopian, в четверг поделился новыми подробностями о проблемах с Model Y с которыми столкнулась его соседка. Сообщается, что неназванная женщина пошла завести свой электромобиль и обнаружила, что водительская дверь Model Y не открывается. В замешательстве она попробовала открыть пассажирскую дверь, которая на удивление открылась нормально. Оказавшись внутри, она увидела несколько предупреждений и оповещений на информационно-развлекательном дисплее Model Y. Торчински считает, что эти предупреждения сигнализировали о проблеме с 12-вольтной аккумуляторной батареей электромобиля.

Не имея возможности открыть водительскую дверь снаружи, соседка Торчински воспользовалась аварийным рычагом. Перевесившись через центральную консоль, она потянула за трос, и тут же услышала "неприятный треск" разбившегося стекла водительской двери. Соседка Торчински, по понятным причинам, была встревожена, поэтому быстро захлопнула дверь, что привело лишь к распространению трещины по всему стеклу. Окно фактически разлетелось на куски, хотя, по словам Торчински, оно все таки не выпало из дверной рамы.

Крупный план разбитого водительского окна Tesla Model Y. Фото: The Autopian

Осмотрев Model Y, Торчински обнаружил, что автомобиль был примерно наполовину заряжен, что исключало серьезные проблемы с аккумулятором (хотя в идеале никакие неполадки с ним не должны выводить из строя  водительскую дверь). Работало лишь несколько внешних фонарей, а  питание на водительскую дверь по-прежнему не поступало. Торчински предположил, что вышел из строя один из контроллеров кузова Model Y, что привело к отключению питания отдельных зон автомобиля. Однако это не решало "более серьезной и раздражающей проблемы" – разбитого окна.

Соседка Торчински далеко не первая владелица Model Y, у которой из-за использования аварийного механизма открытия дверей оказалось разбитым стекло. В декабре 2022 года видеоблогер Том Экстон был вынужден остановиться на шоссе, когда его Model Y внезапно потеряла питание. Чтобы выбраться, Экстону пришлось задействовать аварийный рычаг, что привело к разбитию стекла водительской двери. Спустя месяцы телеканал ABC15 выяснил, что "десятки водителей" подавали жалобы в федеральные регулирующие органы на внезапные блокировки в Tesla, многие из которых сопровождались разбитыми стеклами.

Как сообщается, специалисты Tesla запрограммировали электромобили таким образом, чтобы при активации аварийного рычага дверное стекло слегка опускалось. Предполагалось, что благодаря этому дверь сможет открыться без повреждения стекла - если, конечно, на дверь подается питание. Без питания стекло не опустится, что делает "решение" Tesla бесполезным. Многие другие автопроизводители выпускают модели с безрамными дверями, стекла которых также автоматически опускаются и поднимаются для герметизации при открытии и закрытии дверей, но ни у одного из них нет подобной проблемы. В Tesla также рекомендовали пролезть на заднее сиденье, убрать коврик из нижней части заднего дверного кармана, нажать красную вкладку и потянуть за трос аварийного рычага, чтобы выбраться через задние двери. Однако в реальной экстренной ситуации это неприменимо.

"Как такое вообще могло считаться приемлемым решением?" - возмущается Торчински в своей публикации на прошлой неделе. "Став свидетелем того, насколько легко это может произойти, я потрясен. Потеря питания сама по себе уже создает массу хлопот, а разбитое из-за этого стекло - это поистине удар по и без того пострадавшему. Зачем кому-то такие излишние неприятности?"

#tesla #model y #аварийный механизм открытия дверей
Источник: theautopian.com
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