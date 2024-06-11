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Fantoci
PowerColor подключила NPU к видеокарте Radeon с целью снижения энергопотребления
Первый случай использования искусственного интеллекта для оптимизации энергопотребления в дискретных видеокартах.

С тех пор как искусственный интеллект стал главной темой в мире технологий, почти все компании, занимающиеся производством чипов, начали добавлять в них нейронные процессоры (NPU). Для справки, NPU — это встроенный аппаратный компонент в современных центральных процессорах, предназначенный для ускорения работы приложений на базе искусственного интеллекта. До настоящего времени они появлялись только в мобильных процессорах, но в понедельник компания PowerColor продемонстрировала видеокарту Radeon с внешним NPU, что делает его первым в мире устройством "NPU+GPU".

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Стоит сразу отметить: если вы подумали, что наличие NPU в новой игровой видеокарте повысит частоту кадров, то этого не произойдет. По крайней мере, в этой модели PowerColor такой функции не будет. Вместо этого компания заявила, что её концептуальный образец видеокарты может значительно снизить энергопотребление, теоретически предлагая пользователю новый экономный режим. Конечно, это далеко не главный приоритет для игровой видеокарты, поскольку мы всегда хотим максимально возможной частоты кадров. Однако мы видим целесообразность в снижении частоты кадров, когда она уже находится на приемлемом уровне (около 120 кадров в секунду), чтобы уменьшить шум вентилятора и температуру. Тем не менее, возникает вопрос, чем это аппаратное решение лучше существующего программного, такого как Radeon Chill, которое предназначено для той же цели.

Во время демонстрации NPU был подключен в видеокарте снаружи, поэтому неизвестно, будет ли он добавлен в будущие видеокарты RDNA 4. Фото: ITMedia

По данным Videocardz, инженеры PowerColor использовали NPU, произведённый тайваньской компанией Kneron. На выставке Computex этот NPU был подключен к видеокарте снаружи, так что это явно ранний прототип. По словам представителей PowerColor, NPU отслеживает температуру графического процессора в режиме реального времени, чтобы динамически регулировать скорость вращения вентилятора и энергопотребление, что позволяет снизить общую выходную мощность во время игры на 22% в экономичном режиме. Это привело к незначительному повышению температуры, так как скорость вентиляторов снизилась, но разница в показаниях составила 51°C в штатном режиме и 61°C при активном NPU, так что ни один из этих показателей не опасен для графического процессора. Презентация компании PowerColor на выставке Computex была подробно задокументирована японским изданием ITmedia.

Что касается частоты кадров, тайваньские инженеры продемонстрировала влияние NPU на две игры: Cyberpunk 2077 и Final Fantasy XV. NPU снизил частоту кадров в Cyberpunk с 263,2 до 205,3, при этом сэкономив 22% энергопотребления и, вероятно, сделав шум вентилятора менее заметным. В Final Fantasy частота кадров упала с 338,6 до 262,9, что привело к экономии энергии на 22,4%, согласно данным дисплея PowerColor. Энергопотребление также значительно снизилось: Final Fantasy потребляет 338 Вт без NPU и 261 Вт с включенным NPU.

Новая технология может стать частью будущих высокопроизводительных видеокарт PowerColor Hellhound и Red Devil серии Radeon, что указывает на то, что наличие NPU может сыграть ключевую роль в выпуске AMD RDNA 4. Однако это также может быть просто демонстрацией перспективного проекта на выставке, который никогда не увидит свет. Мы узнаем об этом достаточно скоро, поскольку ожидается, что AMD представит свои видеокарты Radeon нового поколения уже в этом году.

#искусственный интеллект #radeon #powercolor #npu
Источник: videocardz.com
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