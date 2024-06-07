GOG ввела ограничения в 200 МБ на сохранения для каждой игры.

Потеря важного сохранённого игрового прогресса может быть болезненной и даже невыносимой, но современные игровые платформы значительно снизили такой риск по сравнению с прошлыми годами. Функция облачного сохранения на таких сервисах, как Steam и GOG, позволяет безопасно хранить ваши сохранения и синхронизировать их между устройствами - если только они не будут удалены из-за того, что занимают слишком много места. Именно это и планирует сделать GOG, поэтому вам стоит обратить внимание на ваши многочисленные сохранения.

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GOG, дочерняя компания польской CD Projekt, предлагает широкий спектр игр от таких издателей, как Bethesda, Ubisoft, Larian Studios и, конечно же, CD Projekt Red (CDPR). Многие из этих игр настроены на резервное копирование своих сохранений в облаке GOG, что означает, вы можете переустановить старую игру или играть на нескольких компьютерах, не беспокоясь об управлении этими файлами сохранений вручную. Только при условии, что их размер не превышает 200 МБ.

Недавно разработчики объявили о предстоящей чистке старых файлов сохранений, хранящихся в ее облаке. В течение некоторого времени на облаке GOG действовало ограничение на количество файлов сохранения, но оно не всегда строго соблюдалось. Ограничение составляет 200 МБ на игру, что не так уж и много для известной компании, которая традиционно была очень дружелюбна к игрокам. Для наглядности, в Cyberpunk 2077 (игра CDPR) стандартное прохождение на 75% занимает 298 МБ. Нередко папки с сохранениями игр с открытым миром занимают несколько гигабайт.

С одной стороны, понятно, что GOG не хочет хранить неограниченный объём данных сохранений, но лимит в 200 МБ кажется слишком жёстким. Это потребует более тщательного управления хранилищем от геймеров, желающих сохранять весь свой прогресс. Если вы не против наличия в облаке только недавних сохранений, новая политика GOG, возможно, вас не затронет.

Веб-сайт GOG позволяет вручную удалять файлы сохранения.

Хорошая новость: у вас есть время почистить сохраненные игры в облаке GOG. Компания начнет удалять игровые сохранения, превышающие лимит, 31 августа. По истечении этого срока GOG начнет удалять сохранения для каждой игры, начиная с самых старых, пока их размер не станет меньше 200 МБ. Это означает, что ваши самые новые сохранения останутся в живых.

Вы можете опередить процесс очистки и самостоятельно удалить ненужные сохранения без особого труда. На веб-сайте GOG есть интерфейс для управления сохранёнными играми. Он отображает занятое место для каждой игры, позволяя вам выбрать конкретные сохранения для удаления из облака. Для цифровых коллекционеров есть альтернативный способ хранения: GOG не будет удалять файлы сохранений, которые в данный момент синхронизированы с вашим ПК, поэтому вы можете создать резервные копии этих файлов любым удобным для вас способом за пределами облака GOG. Вы также можете использовать настольный клиент GOG для загрузки файлов сохранения из облака, даже если у вас не установлена сама игра.