Новая клавиатура поступит в продажу в конце этого года. Она оснащена совершенно новыми индукционными переключателями, которые позволят регулировать момент срабатывания.

На выставке Computex 2024 посетителям удалось опробовать Ducky One X — первую клавиатуру с новейшей разработкой от компании Cherry (создателей легендарных переключателей Cherry MX). Новая клавиатура оснащена индукционными переключателями, которые схожи с недавно появившимися магнитными переключателями, позволяющими регулировать под свои нужды момент срабатывания. Для игр клавиши можно сделать ниже и быстрее, а для набора текста - выше, что обеспечивает более приятные тактильные ощущения.

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Однако подобный аналоговый тип переключателей требует датчиков с высоким энергопотреблением, что объясняет отсутствие на рынке беспроводных клавиатур с регулируемыми магнитными переключателями и емкими аккумуляторами. В случае с индукционными переключателями катушки индуктивности встроены в печатную плату, а сами переключатели обнаруживают изменения электромагнитного поля при приближении.

Разработчики заявили, что данная технология присутствует на рынке клавиатур уже несколько лет, но впервые она воплощена в едином комплекте — переключатели и клавиатура. В результате требуется меньше энергии, а это означает, что новый Ducky One X будет поддерживать беспроводную связь, Bluetooth и проводную связь с малой задержкой.

Для тех, кто хочет регулировать момент и точку срабатывания для каждой клавиши, Ducky One X станет настоящим подарком (клавиатуры Ducky всегда славились своим качеством).

Столь высокий уровень кастомизации невозможен без специального программного обеспечения. Традиционно клавиатуры Ducky не требовали программного обеспечения, но, поскольку вы сможете регулировать срабатывание каждого индукционного переключателя на Ducky One X, она будет поддерживать популярную среди моддеров и любителей «поковыряться» с клавиатурами, платформу с открытым исходным кодом QMK, при этом будет оснащена удобным и легким в использовании веб-интерфейсом. Обычно для настройки QMK требуется настройка конфигурации в MS-DOS, что делает данное нововведение непопулярным решением.

Клавиатура Ducky One X будет доступна в двух вариантах: форм-факторе TKL (60%) и полноразмерном. Ожидаемый срок выхода — сентябрь. Так что следите за новостями.