По словам нового главы TSMC, такое решение принял бы любой человек, сидящий дома и наблюдающий за курсом акций Nvidia.

За последний год акции Nvidia взлетели до небес. Производитель графических процессоров получил рекордную квартальную прибыль, и нет никаких признаков того, что этот денежный поток иссякнет в ближайшее время. Благодаря повсеместному внедрению искусственного интеллекта спрос на продукцию Nvidia остается невероятно высоким. Новый председатель совета директоров TSMC также заметил небывалый рост акций своего клиента, который является ключевым производителем чипов, используемых в ускорителях искусственного интеллекта. Он считает, что сейчас, пожалуй, настало время повысить стоимость своей продукции, тем более, что компании Nvidia это явно по карману.

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На этой неделе состоялась первая пресс-конференция нового председателя TSMC, господина Си Си Вэя. Согласно отчету Nikkei Asia, он в шутливой манере назвал генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга "парнем на триллион долларов", намекая на его стремительно растущее состояние, которое на сегодняшний день составляет почти 100 миллиардов долларов. Вэй сказал, что пожаловался генеральному директору Nvidia на высокую стоимость его продукции, отметив при этом их огромную ценность для компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Он добавил: "Я подумываю показать ему и нашу ценность".

Если вы купили акции Nvidia год назад, то вы, вероятно, подумываете о преждевременном выходе на пенсию. Источник: Google Finance

Вэй заявил, что, учитывая, насколько прибыльным стало оборудование Nvidia в последнее время и ключевую роль TSMC в его производстве, не нужно иметь степень MBA, чтобы догадаться о возможном повышении цен на чипы для этой компании. «Любой человек, даже сидящий дома, задумался бы об этом», - сказал Вэй. Складывается впечатление, что Nvidia в последнее время самостоятельно повышала цены на свою продукцию. Однако сложно их напрямую обвинить в этом, так как архитектура чипов разных поколений и затраты на исследования и разработки также имеют свою цену. Генеральный директор Nvidia заявил, что компания потратила 10 миллиардов долларов на исследования и разработку Blackwell.

Согласно имеющимся данным, графические процессоры H100 предыдущего поколения продавались по цене от 30 000 до 40 000 долларов за штуку, а один чип Blackwell стоит около 70 000 долларов. Однако это некорректное сравнение, поскольку Nvidia продает графические процессоры Blackwell не как отдельные графические процессоры, а только в готовых системах. Иначе обстояло дело с продукцией Hopper, которую можно было купить по отдельности. Тем не менее, это изменение оптовых заказов также немного повышает цены: Nvidia теперь принимает крупные заказы от компаний только на стойки с продуктами или полностью собранные DGX-модули или суперподы, которые Дженсен называет «фабриками искусственного интеллекта». В то же время, как сообщается, одна флагманская система Blackwell, состоящая из 72 графических процессоров, стоит около 3 миллионов долларов, и ожидается, что только в 2024 году Nvidia заработает около 40 миллиардов долларов на своем оборудовании для искусственного интеллекта.