Американский многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль все таки добрался до орбиты Земли.

После череды неудач, нескольких отмененных запусков, опасной утечки газа и волны негативной информации в СМИ, первая пилотируемая миссия Starliner компании Боинг наконец-то вышла на орбиту. Если все пойдет по плану, космический корабль в ближайшие часы состыкуется с Международной космической станцией (МКС) и ознаменует начало восьмидневной миссии с 71-м экипажем экспедиции НАСА. После этого астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс снова поднимутся на борт Starliner, чтобы вернуться на Землю с помощью парашютной системы и амортизационных надувных баллонов.

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В среду в 18:52 по московскому времени Starliner стартовал с Космического пускового комплекса-41 на космодроме Военно-воздушных сил США на мысе Канаверал во Флориде. В небо его подняла ракета Atlas V, разработанная Lockheed Martin и эксплуатируемая United Launch Alliance (ULA) для различных военных целей, агентства НАСА и коммерческих полезных нагрузок, а также ракета-носитель разгонного блока Centaur. Твердотопливным ускорителям ракеты Atlas V потребовалось менее трех минут, чтобы отделиться от первой ступени, а затем через 14 минут Starliner отделился от Atlas V.





Все это время Starliner корректировал своё движение, чтобы выйти на безопасную и стабильную орбиту, чего удалось достичь в 19:24 утра по московскому времени. После этого Starliner начал маневры по изменению высоты для корректировки траектории, которая в итоге позволит ему пристыковаться к МКС. Астронавты Уилмор и Уильямс потратят чуть больше недели на тестирование всех подсистем Starliner — важный шаг на пути к сертификации космического корабля для ротационных миссий программы коммерческих экипажей НАСА. Они также доставят около 345 кг груза, включая продовольствие и предметы, запрошенные экипажем 71-й экспедиции.

Долгожданный успех миссии Starliner пришелся на непростое время для бренда Боинг, и не только из-за его неисправных самолетов или многочисленных разоблачений. Несмотря на то, что в мае 2022 года Starliner удалось осуществить беспилотный полет, космический корабль должен был отправиться в первый полет с экипажем в 2023 году. Множественные проблемы с оборудованием в конечном итоге вынудили Боинг отложить запуск на срок не позднее 1 мая, чего в итоге не произошло. В конечном итоге это произойдет. 7 мая Боинг, НАСА и ULA установили Starliner на Atlas V и заправили ракету топливом, готовясь к взлету. Этот запуск также был отменен из-за "жужжания" клапанов, на правильность работы которых нельзя было положиться.

Проблема с клапанами была решена, и казалось, что 25 мая Starliner наконец-то отправится на орбиту. И снова на пути встала техническая проблема, но на этот раз - временная. Постоянная утечка гелия указывала на проблемы с системой нагнетания гелия в Starliner, которая подает топливо в ракетные двигатели и срабатывает система отмены запуска. Однако после нескольких дней изучения проблемы, Боинг и НАСА пришли к выводу, что утечка достаточно незначительна и находится в пределах допустимых рисков, поэтому пилотируемая миссия Starliner снова была добавлена в календарь.