На выставке Computex 2024 был представлен ZOTAC ZONE - портативный игровой ПК на Windows, оснащенный впечатляющими характеристиками и великолепным OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и яркостью 800 нит.

В последние годы рынок портативных игровых систем переживает настоящий бум, начавшийся с выхода Steam Deck от Valve, за которым последовали игровые устройства на базе Windows, такие как ROG Ally от ASUS. После предварительных анонсов перед выставкой Computex 2024, новая игровая консоль ZOTAC ZONE была представлена на выставочном стенде, и сразу же привлек внимание геймеров своим стильным дизайном, в чем немалая заслуга яркого и сочного 7-дюймового AMOLED-дисплея.

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Помимо 120-герцевого OLED-экрана с яркостью 800 нит, ZOTAC ZONE оснащен процессором AMD Ryzen 7 8840U с интегрированной графикой Radeon 780M. Здесь важно отметить, что этот мобильный процессор стал основой для ряда других игровых портативных систем на базе Windows. Среди других характеристик ZOTAC ZONE можно отметить 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и полноразмерный слот для твердотельного накопителя M.2 2280 PCIe 4.0, емкость которого составит не менее 512 ГБ.

ZOTAC ZONE работает под управлением Windows 11. Емкость аккумулятора составляет 48,5 Вт⋅ч, что уступает показателю нового флагмана ROG Ally X от ASUS, однако она должна обеспечить достойное время автономной работы, схожее с оригинальной моделью. Ориентировочная цена ZOTAC ZONE составит около 799 долларов США, что нельзя назвать бюджетным игровым устройством. Старт продаж запланирован на сентябрь 2024 года.

Помимо дисплея и процессора, ZOTAC уделила большое внимание дизайну ZONE. Эргономичная форма обеспечивает комфортное держание, а настраиваемое сопротивление триггеров напоминает решение, используемое в контроллере Xbox Elite. Добавьте к этому джойстики с датчиками Холла для устранения дрейфа и сенсорные панели, аналогичные тем, что используются в Steam Deck, и становится ясно, что ZOTAC изучила существующие предложения конкурентов, включая ноутбуки, и объединила лучшие из них. В устройстве также есть камера Windows Hello, программируемые элементы управления и порты USB-4 сверху и снизу.

Интересно отметить, что расположение стиков соответствует компоновке PlayStation, а не Xbox, к которой привыкло большинство ПК-геймеров. К сожалению, OLED-дисплей не поддерживает технологию VRR (Variable Refresh Rate - переменную частоту обновления).