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Fantoci
Стартап, занимающийся роботами-гуманоидами, научил свое детище выполнять последовательные задачи
Колёсный антропоморфный робот компании 1X выполняет несколько задач подряд.

Всего несколько лет назад нам продемонстрировали, как человекоподобные роботы Asimo и Aero-Blue, складывали футболки, переносили стаканы с жидкостью или пожимали человеку руку. Но если мы хотим, чтобы человекоподобные роботы в автоматическом режиме помогали людям, им придется освоить еще один навык: последовательным выполнением задач. Способность выполнять несколько задач подряд необходима для завершения одной большой комплексной задачи и является важным шагом к созданию роботов, которые действительно облегчат нашу основную работу и повседневные дела.

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Робототехнический стартап 1X, поддерживаемый Nvidia и известным разработчиком искусственного интеллекта OpenAI, находится на завершающей стадии совершенствования цепочки задач. С момента своего основания в 2014 году компания 1X работала над автоматизацией функций, которые позволят их флагманскому роботу Eve работать на складах и помогать с домашними делами. За последние три месяца, как сообщается, компания 1X добилась прогресса, благодаря которому Eve теперь может объединять простые задачи в цепочки.

В опубликованном в пятницу посте Эрик Джанг, руководитель отдела искусственного интеллекта 1X, сообщил, что компания разработала интерфейс естественного языка с голосовым управлением, который может объединять несколько краткосрочных действий в сложные последовательности. В данном случае термин «краткосрочное действие» подразумевает относительно простую задачу. Например, чтобы взять коробку, роботу нужно определить, где именно она лежит, вытянуть руки вперед и использовать захваты, чтобы схватить коробку. Но доставка коробки кому-то, кто живет на другой улице, - это уже сложная задача. Роботу необходимо не только проделать всю работу по поднятию коробки, но и составить маршрут, избегать препятствий и потенциально открывать двери - задачи, которые выглядят иначе, когда предыдущая задача уже выполнена, и коробка находится в «руках» робота.


Джанг дал несколько расплывчатое описание долгосрочного решения задач. Тем не менее, он упомянул, что компания 1X объединила стандартные алгоритмы действия робота Eve со сложными моделями, ориентированными на конечную цель. В таких моделях главным движущим фактором робота является желаемый результат задачи, а не способ её выполнения. Модели, ориентированные на результат, позволяют роботам вроде Eve "выбирать" определённое действие, основываясь на вероятности достижения конечной цели; в долгосрочных задачах это, в идеале, облегчает переход к следующему шагу сложной цепочки. Джанг заявил, что в конечном итоге 1X планирует выровнять свои целевые модели с прогнозами моделей отдельных задач, обеспечивая оптимизацию решения каждой простой подзадачи. На этом этапе 1X "перейдет на более мощную унифицированную модель".

В видеоролике, опубликованном на YouTube, показано, как робот-гуманоид Eve может выполнять долгосрочные задачи без особых проблем. Генеральный директор компании 1X Бернт Берних просит Eve и ее «друзей» навести порядок в офисе в преддверии прихода гостей. Роботы Eve передвигают стулья, поднимают кофейные чашки, вытирают пролитые жидкости и убирают свитер с пола. Джанг написал в своём блоге, что некоторые из этих задач выполнялись оператором за кадром, и что его команда все ещё работает над автоматизацией переключения между задачами. Тем не менее, видео даёт представление о потенциальном будущем роботов Eve: когда довольно обыденные долгосрочные задачи будут выполняться человекоподобными роботами, а не людьми.

#openai #робот-гуманоид #eve
Источник: 1x.tech
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