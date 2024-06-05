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Fantoci
SpaceX проведет 6 июня четвертый испытательный полет космического корабля Starship
На этот раз компания Илона Маска надеется обойтись без "внепланового быстрого разрушения" ракеты-носителя.

Многоразовая двухступенчатая ракета-носитель Starship компании SpaceX уже готова к новому запуску. Четвертый по счету испытательный полет запланирован на четверг, 6 июня, при условии получения разрешения от Федерального управления гражданской авиации США. Все три предыдущих запуска завершились, как выражаются специалисты SpaceX, "внеплановым быстрым разрушением" космического корабля. Не исключено, что и на этот раз Starship постигнет та же участь, но Илон Маск надеется, что четвертый испытательный полет станет успешным и корабль благополучно вернется на Землю.

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Окно для запуска открывается во второй половине дня в четверг - Starship будет запущен примерно в 15:00 по московскому времени. Как и в предыдущие полеты, четвертый интегрированный летный тест (IFT-4) будет без экипажа, но SpaceX заявила, что результаты этого полета приблизят Starship к пилотируемым миссиям, таким как посадка на Луну в рамках программы "Artemis". Компания SpaceX планирует запустить прямую трансляцию запуска в соцсети X (бывшем Twitter), примерно за 30 минут до старта.

Илон Маск заявил, что главная цель четвертого полета - продемонстрировать возможность многократного использования Starship и Super Heavy. Если все пойдет по плану, четвертый полет займет чуть больше часа. Первая ступень Super Heavy отделится через пару минут после старта и совершит мягкую посадку в Мексиканском заливе. Космический корабль Starship отправится в космос, а затем через час и пять минут после старта вернется в атмосферу и совершить посадку в Индийском океане

SpaceX рассчитывает сохранить целостность ракетных компонентов, используя данные, полученные в ходе третьего испытания. Инженеры внесли несколько изменений, в частности, предусмотрен сброс отработанной ступени Super Heavy после маневра торможения, чтобы снизить массу при возвращении на поверхность.

Траектория полета останется такой же, как во время третьего испытания, которое не достигло финальной стадии. В марте в ходе третьего полета успешно прошли испытания грузовой люк и внутренняя система передачи топлива, однако ракета разрушилась при повторном входе в атмосферу. Это был значительный шаг вперед по сравнению со вторым испытательным полетом, который завершился примерно через 8 минут после запуска, когда произошел выброс избыточного кислорода, воспламенение и последующее уничтожение аппарата. Но даже этот неудачный полет стал прогрессом по сравнению с первым испытанием в апреле 2023 года, когда первая ступень Super Heavy не отделилась, ракета потеряла устойчивость, и аварийная система прервала полет через несколько минут после старта.

С каждым новым испытанием Starship пролетает все дальше, поскольку команда SpaceX получает больше информации о работе корабля. Однако, даже если четвертый испытательный полет пройдет идеально и корабль благополучно приводнится в Индийском океане, Starship еще предстоит долгий путь, прежде чем он сможет перевозить людей. В настоящее время НАСА планирует, что ракета SpaceX "встретится" с астронавтами миссии "Artemis 3" на орбите Луны в 2026 году. До этой миссии SpaceX придётся провести ещё множество испытаний и операционных заправочных запусков.

Эта неделя станет знаковой для космических полетов. Мы не только увидим, сможет ли мегаракета Илона Маска совершить полет без "внепланового разрушения", но посмотрим как компания Боинг использует свой очередной шанс реабилитироваться. После серии задержек пилотируемый демонстрационный полет  космического корабля Starliner запланирован на день раньше до старта Starship (то есть сегодня). Если все пройдет успешно, Starliner сможет выполнить несколько миссий к Международной космической станции до ее вывода из эксплуатации в ближайшие годы. А затем наступит черед полетов к Луне с использованием мегаракет Orion, SLS и Starship.

#spacex #starship #super heavy
Источник: spacex.com
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