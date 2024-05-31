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Fantoci
Lian Li представила новый ATX-корпус в котором видеокарта расположена в передней части, а СЖО сзади
Китайская компания Lian Li заявила, что ее новый ATX-корпус кардинально отличается от традиционной компоновки и предлагая инновационное решение для охлаждения системы.

За долгие годы существования персональных компьютеров производители ATX-корпусов внесли множество изменений в стандартную компоновку своей продукции, но большинство из них не прижилось, поскольку редко обеспечивали значительное улучшение охлаждения или повышение производительности системы. Стандартная компоновка корпусов стала популярной не просто так: все компоненты размещаются и функционируют правильно, за исключением некоторых проблем с кабелями. Однако китайская компания Lian Li решила бросить вызов стандартной компоновке ATX-корпусов и представила клиентам радикально новый компактный корпус под названием SUP-01, который имеет инновационный подход к охлаждению всех внутренних компонентов.

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Главная особенность корпуса SUP-01 заключается в разделении его внутреннего пространства на три отдельные зоны, каждая из которых обеспечивает отдельный поток воздуха на впуск и выпуск для определенного компонента: видеокарты, материнской платы и системы водяного охлаждения центрального процессора. Видеокарта установлена вертикально в передней части корпуса, поэтому снаружи кажется, будто это просто ряд вентиляторов, втягивающих воздух внутрь. Нагретый видеокартой воздух выводится из корпуса через вертикальный ряд из трех 120-мм вентиляторов, расположенных сразу за ней и направленных в сторону от корпуса. Видеокарта подключена к системе через райзерный кабель PCIe 4.0, который поддерживает четырёхслотные карты, так что геймеры не должны беспокоиться о свободном месте, потому что там поместится даже RTX 4090.


Поскольку обычно именно передние корпусные вентиляторы отвечают за поступление холодного воздуха в корпус, Lian Li решила пойти другим путем и использовала вместо них один единственный 120-мм вентилятор, установленный сзади. В обычном ATX-корпусе этот вентилятор обычно является вытяжным, но в SUP-01 он установлен ниже, чем обычно, и прикручен снаружи, поэтому он выступает из задней части корпуса. Он нагнетает холодный воздух в корпус снаружи в область PCI Express, а затем другие вентиляторы внутри циркулируют этот воздух и охлаждают материнскую плату.

Наконец, за материнской платой имеется секция для системы жидкостного охлаждения (СЖО) вместо его обычного места в верхней части корпуса. Корпус поддерживает моноблок СЖО диаметром до 360 мм с прикрепленными вентиляторами, и она может поворачиваться на петле внизу корпуса, если необходимо проверить вентиляторы или использовать сжатый воздух для очистки радиатора. Радиатор СЖО установлен прямо рядом с 120-мм вытяжными вентиляторами, и вдвоем они занимают почти всю правую сторону боковой панели корпуса.

Несмотря на свои компактные размеры, корпус имеет объём 45 л и вмещает обычную материнскую плату ATX. Lian Li называет его «standup platform» (вертикальной платформой), потому что он почти такой же высокий, как обычная средняя башня, но не такой широкий. Он также поддерживает новое поколение материнских плат: все разъемы расположены сзади, что обеспечивает аккуратный вид. К сожалению для накопителей данных, он поддерживает только два 2,5-дюймовых твердотельных накопителя и два 3,5-дюймовых жестких диска. По данным TechPowerUp, SUP-01 будет продаваться по цене 149 долларов и предлагаться в черном или белом цвете.

#lian li #компьютерный корпус #sup-01 #корпус atx
Источник: techpowerup.com
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