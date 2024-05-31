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Fantoci
Массивное скопление солнечных пятен вернулось и угрожает очередной мощной геомагнитной бурей
Сегодня ночью во многих северных регионах можно будет наблюдать новые северные сияния.

Солнце подготовило для нас новую порцию выбросов корональной массы после сильной геомагнитной бури в начале этого месяца, которая удивила наблюдателей по всему миру потрясающими северными сияниями. Центр прогнозирования космической погоды (NOAA) сообщает, область 3697 – кластер солнечных пятен, ставший причиной майской мощной бури, – вновь проявляет активность и доступен для наблюдения. Интенсивная магнитная активность этого кластера спровоцировала солнечную вспышку класса X – самой высокой категории по четырехуровневой шкале NOAA.

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Область 3697, ранее называвшаяся кластером 3664, была переименована в соответствии с последними наблюдениями. Когда астрономы видели ее в последний раз, она достигала в ширину 200 000 км. В результате вращения Солнца, это скопление солнечных пятен скрылось из поля зрения. Единственные сведения, которые астрономы получили от области 3697 в течение примерно двух недель, касались солнечной вспышки X12, наблюдаемой солнечным зондом НАСА. Поскольку скопление солнечных пятен было обращено в другую сторону от Земли, мы не ощутили последствий этой массивной вспышки и последовавшего за ней коронального выброса массы (КВМ). Но теперь опасное скопление вновь хорошо видно, поэтому астрономы начали пристальное наблюдение за ним в юго-восточной части Солнца.

По данным Центра прогнозирования космической погоды, в понедельник утром область 3697 "приветствовала" Землю продолжительной вспышкой класса X1. Эксперты предупреждают, что скопление солнечных пятен, скорее всего, произведет несколько вспышек М-класса в период с 30 по 31 мая, при этом существует вероятность того, что произойдет еще одна вспышка Х-класса в течение того же периода. Эти вспышки могут вызвать радиопомехи, воздействуя на ионосферу Земли - атмосферный слой, отвечающий за отражение и преломление радиоволн. 

Но еще больше опасностей может грозить Земле, если заряженные частицы, выброшенные вспышками на этой неделе, вызовут ещё одну мощную геомагнитную бурю. Во время солнечных вспышек с поверхности звезды вырываются потоки высокоэнергетических протонов, электронов и тяжелых ионов (совокупно называемых солнечными энергетическими частицами или SEP). Попадая в атмосферу Земли, эти частицы взаимодействуют с магнитосферой нашей планеты. В результате возникает геомагнитный шторм, который может временно нарушить работу спутников, радиосвязи и электросетей, вызывая при этом зрелищные северные сияния, которые мы видели в начале этого месяца. Центр космической погоды посоветовал жителям северных регионов следить за северными сияниями поздно вечером в пятницу и рано утром в субботу.

Нынешняя активность Солнца объясняется его текущим положением в рамках 25-го солнечного цикла. Как было предсказано в марте 2023 года, наше светило переживает период пиковой активности, ознаменованный рекордными солнечными вспышками и геомагнитными бурями на Земле. Ожидается, что эта беспокойная фаза продлится до 2025 года.

#земля #солнце #геомагнитная буря #солнечная активность
Источник: swpc.noaa.gov
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