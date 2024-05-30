НАСА и Боинг сочли, что утечка гелия находится в пределах допустимых значений безопасности, и решили совершить запуск 1 июня.

Несмотря на обнаруженную утечку гелия, НАСА и Боинг приняли решение все таки провести запуск многострадального космического корабля Starliner. Запуск состоится в субботу, 1 июня, в 20:25 по московскому времени. Если все пойдет по плану, Starliner состыкуется с Международной космической станцией на следующий день и вернется на Землю 10 июня. Если нет, это станет еще одной досадной неудачей для проблемного космического корабля компании Боинг.

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В начале этого месяца технические специалисты обнаружили утечку гелия из топливной системы из-за проблем с клапанами, поэтому НАСА остановило последнюю попытку запуска. На недавней пресс-конференции НАСА заявило, что "чрезвычайно" медленная утечка гелия не представляет опасности для космического корабля. Это заключение было сделано после тщательного осмотра Starliner, который был снят с пусковой установки вместе с ракетой Atlas V для замены клапанов в ракете ULA. Именно тогда команда и заметила утечку гелия в Starliner.

Несмотря на то, что запуск с активной утечкой гелия не является идеальным сценарием для проблемного корабля Боинга, НАСА утверждает, что инженеры выполнили все необходимые меры предосторожности во время многонедельной паузы. При каждом запуске космического корабля существуют допустимые пределы рисков, и НАСА посчитало данный риск приемлемым. Гелий - это крошечный атом, который трудно полностью удержать в любом сосуде - даже проверенный временем корабль SpaceX Dragon иногда летал с небольшими утечками. Хотя гелий и является частью системы двигателей, этот инертный газ не используется в качестве топлива, а служит для создания давления в системе и обеспечения подачи топлива к четырем сопловым узлам двигателей и двигателям аварийного спасения.

Менеджер программы коммерческих экипажей НАСА Стив Стич заявил, что проблема заключается в резиновом уплотнителе размером со среднестатистическую пуговицу рубашки. Утечка гелия через эту прокладку настолько незначительна, что не может негативно повлиять на полет. По словам Стича, даже если бы утечка усилилась в 100 раз, это все равно не поставило бы под угрозу Starliner. Команда будет тщательно отслеживать ситуацию с утечкой перед запуском на предмет ее возможного ухудшения.

Starliner в космосе. Источник: НАСА

Компания Боинг получила контракт на участие в коммерческой программе пилотируемых полетов одновременно со SpaceX, но компания Илона Маска завершила свой демонстрационный пилотируемый запуск в 2020 году и с тех пор регулярно доставляет астронавтов на МКС и обратно. У Starliner возникло множество проблем и задержек из-за неисправного оборудования, программного обеспечения и общего неправильного управления программой, которые возникли по многим неозвученным причинам. Компания Боинг, давний подрядчик правительства США, привыкла работать в условиях контрактов с возмещением затрат, где компания могла тратить любые средства и выставлять счета правительству. На сегодняшний день Боинг потеряла около 1,5 миллиарда долларов по программе коммерческих пилотируемых полетов.

Члены экипажа Starliner Барри «Бутч» Уилмор и Сунита Уильямс все это время находились на карантине перед предстоящим запуском, ожидая зеленого света для возвращения в космический корабль. Сейчас астронавты находится в Космическом центре Кеннеди, а 30 мая космический корабль выедет на стартовую площадку для попытки запуска 1 июня. Если произойдет еще одна авария, у НАСА есть еще несколько возможных окон запуска в ближайшие несколько дней.