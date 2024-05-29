Возвращаемся к нормальным размерам видеокарт, несмотря на многочисленные слухи о четырехслотовой RTX 5090.

Перед выпуском RTX 4090 ходило много слухов о том, какой огромной будет новая флагманская видеокарта. Специалисты ожидали, что, как и в предыдущих поколениях, видеокарты будут становиться все больше, чтобы вмещать более мощные системы охлаждения, необходимые для отвода тепла. Однако с Ada Lovelace этого не произошло, поскольку она имела тот же TDP 450 Вт, что и 3090 Ti, и похоже, такая же тенденция сохранится с Blackwell, поскольку сейчас появились слухи о том, что Nvidia уменьшит размер своей флагманской видеокарты до двухслотовой и всего с двумя вентиляторами.

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О планах Nvidia сообщил известный инсайдер о графических процессорах @Kopite7kimi в Твиттере, который постоянно освещает все аспекты будущих игровых видеокарт Nvidia на базе архитектуры Blackwell. Согласно одному из последних слухов, для референсной RTX 5090 инженеры Nvidia якобы планировали использовать четырехслотовую систему охлаждения. Однако инсайдер уточнил, что Nvidia вернется к более разумному двухслотовому решению с двумя вентиляторами. Если это произойдет, то это станет значительным изменением со стороны Nvidia, поскольку компания не предлагала флагманскую видеокарту в двухслотовом исполнении со времен RTX 2080 Ti 2019 года.

Один чип Blackwell содержит 104 миллиарда транзисторов по сравнению с 76 миллиардами в чипе AD102, используемом в RTX 4090. Фото: Nvidia

Для справки: RTX 3090/Ti и RTX 4090 - это трехслотовые видеокарты, положившие начало новой эре громоздких решений Nvidia. Многие ожидают, что эта тенденция продолжится с ростом энергопотребления новых поколений. Однако стоит отметить, что флагманская видеокарта AMD RDNA 3 - Radeon RX 7900 XTX - является двухслотовой, но не смогла сравниться с 4090 по производительности. Тем не менее, для архитектуры Blackwell компания Nvidia использует 4-нм техпроцесс TSMC вместо 3-нм, и, учитывая зрелость этого техпроцесса (в июне ему исполнится почти два года), возможно, TSMC удалось существенно повысить его энергоэффективность.

По данным Videocardz, Nvidia RTX 5090 Founders Edition будет уникальной видеокартой, состоящей из трех печатных плат (PCB) вместо традиционной одной печатной платы. Одна из причин, по которой она может получить двухслотовый дизайн, заключается в том, что пропускная способность памяти значительно возрастет благодаря массивной 512-битной шине данных и переходу на модули GDDR7. Также есть вероятность, что новый флагман Nvidia впервые получит 32 ГБ памяти, по сравнению с 24 ГБ в двух предыдущих поколениях.

Ожидается, что официальные подробности о RTX 5090 появятся ближе к его выпуску - в конце этого года. На следующей неделе начнется выставка Computex, но Nvidia, вероятно, не будет обсуждать свои планы по следующему поколению GeForce на этой выставке, так как она все еще занята запуском версии Blackwell для центров обработки данных, которая должна появиться позже в этом году.