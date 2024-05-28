Gliese 12 b расположена всего в 40 световых годах от нас и является идеальной целью для "Уэбба".

Когда мы говорим об экзопланетах, то часто используем такие термины, как «похожая на Землю» и «потенциально обитаемая», но недавно обнаруженная планета, которая расположена всего в 40 световых годах от нас, получила совсем другие сравнения. Две международные группы астрономов сообщили, что Gliese 12 b по размеру примерно равна Венере, а предварительные расчеты указывают на возможность умеренного климата, допускающего существование жидкой воды. Кроме того, она находится в идеальном положении в космосе для того, чтобы астрономы могли исследовать атмосферу этой "Экзо-Венеры", если таковая там имеется.

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Gliese 12 b была обнаружена с помощью спутника НАСА для поиска транзитных экзопланет (TESS) и спутника ЕКА CHEOPS (CHaracterizing ExOPlanets Satellite). Характерные изменения яркости звезды Gliese 12 указали на наличие экзопланеты, которая совершает оборот вокруг своей звезды каждые 12,8 земных дней. Все, что вращается так близко к Солнцу, сгорело бы дотла, но у Gliese 12 b есть шанс оказаться обитаемой.

Звезда Gliese 12, относящаяся к классу красных карликов, обладает диаметром, составляющим лишь четвертую часть диаметра нашего Солнца, в то время как температура на ее поверхности на две пятых ниже температуры солнечной фотосферы. Такие звезды весьма распространены в космосе, и астрономы обнаружили уже множество планет, вращающихся вокруг них. Из-за текущих ограничений в технологиях обнаружении экзопланет, многие открытые нами небольшие каменистые миры находятся в ситуации, аналогичной ситуации с Gliese 12 b — на узких и быстрых орбитах вокруг холодных звезд.

Количество звездного излучения, достигающего экзопланеты Gliese 12 b, превышает земной уровень на 60% и составляет около 85% от величины потока энергии, которую получает Венера от Солнца. Согласно расчетам ученых, открывших данную планету, средняя температура на ее поверхности может достигать 42 градусов по шкале Цельсия или 107 градусов Фаренгейта. Хотя такие условия нельзя назвать комфортными для человека, они могут считаться потенциально пригодными для существования жизни.

На данный момент эта температура является лишь гипотетической — истинные условия на планете будут зависеть от того, какая у нее атмосфера. Если бы атмосферы не было, температура поверхности была бы близка к приведенному выше расчету. Если бы у нее была атмосфера, подобная земной, она могла бы распределять тепло и поддерживать жизнь в том виде, в каком мы ее знаем. Однако эта "Экзо-Венера" может иметь те же свойства, что и наша местная Венера, у которой сверхплотная атмосфера из углекислого газа, которая поддерживает настолько высокую температуру, что плавится свинец.

Земля в сравнении с Gliese 12 b с тремя различными интерпретациями: атмосферы нет, похожа на Землю и похожа на Венеру. Источник: НАСА, JPL, Caltech

Дальнейшее изучение атмосферных условий на Gliese 12 b может помочь нам предсказать, что происходит на более далеких экзопланетах, вращающихся вокруг холодных звезд. Красные карлики не очень горячие, но они могут быть "темпераментными", бомбардируя близлежащие миры звездными вспышками и радиацией, которая может разрушить их атмосферу. Однако НАСА отмечает, что Gliese 12 представляет собой довольно спокойный пример своего звездного класса без какого-либо экстремального поведения. Разница на этот раз в том, что Gliese 12 b находится достаточно близко, чтобы мы могли охарактеризовать ее атмосферу (или доказать, что у нее ее нет).

По мнению исследовательской группы, Gliese 12 b является идеальной целью для космического телескопа "Джеймс Уэбб". Новая космическая обсерватория НАСА имеет возможность отслеживать звездный свет, проходящий через атмосферу экзопланеты. Длины волн света, поглощаемого атмосферой, могут рассказать нам о ее составе. "Уэбб" не нашел свидетельств наличия атмосферы вокруг подобных миров на значительно больших расстояниях, но Gliese 12 b может рассказать нам, связано ли это с тем, что у них ее нет, или просто потому, что они слишком далеко.