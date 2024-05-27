Водителю удалось вовремя свернуть с дороги, но это уже второй раз, когда машина проигнорировала приближающийся поезд.

Счастливый владелец Tesla Model 3 чудом остался жив после того, как его электромобиль дважды попытался самостоятельно выехать на встречный путь прямо перед приближающимся поездом. Крейг Доти II недавно опубликовал на форуме фанатов Tesla видеозапись своего происшествия, которое потом разлетелось по всему интернету, став очередной головной болью для производителя электромобилей, который в последнее время борется с резким падением продаж. Несмотря на то, что Доти вовремя взял управление электромобилем на себя и предотвратил катастрофу, многие задались вопросом, как автопилот Tesla умудрился проигнорировать железнодорожный переезд.

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По словам Доти, он обнаружил, что его новенькая Model 3 не распознает поезда, всего через несколько месяцев после покупки. Ранее ему уже приходилось вмешиваться в ситуацию на том же железнодорожном переезде, когда электромобиль находился в режиме Full Self-Driving (FSD), который представляет собой более мощную систему автономного вождения Tesla. В тот раз он предположил, что это связано с тем, что машина только что выехала с противоположной стороны по крутому повороту. Однако в случае с недавним инцидентом дорога была прямой, и он снова использовал FSD.

На опубликованной видеозаписи видно, что на дороге была легкая дымка, но мигающие огни переезда были хорошо видны за несколько секунд до появления поезда. Даже на сжатом видео Теслы видно, как поезд выныривает из тумана за целых пять секунд до того, как Доти съехал с дороги. Электромобиль получил незначительные повреждения от шлагбаума. Прибывший на место сотрудник полиции оштрафовал его за "потерю управления" транспортным средством, но судья отменил штраф в 175 долларов при условии, что Доти или его страховая компания оплатят ремонт шлагбаума.

Однако Доти не возложил всю вину на Tesla. «Я был единственным, кто находился в машине. Мой электромобиль был единственным, попавшим в аварию. Так что да, это была моя вина, так и должно быть", - сказал Доти в интервью NBC. «Но я считаю, что дело скорее в том, что чертова машина не распознала поезд».





Все электромобили Tesla оснащены системой Autopilot, которая может поддерживать скорость и положение в полосе на автомагистралях. FSD — это обновление, которое в настоящее время продается за 8000 долларов, что ниже предыдущей цены в 12 000 долларов. Генеральный директор Tesla Илон Маск на протяжении многих лет утверждал, что FSD способен (или скоро будет) управлять автомобилем самостоятельно. Эти заявления и название самой опции привлекли внимание регулирующих органов.

Tesla была вынуждена провести серию отзывов электромобилей после выпуска опасных функций FSD. В отчете Национальной администрации безопасности дорожного движения, технология беспилотного вождения Tesla раскритикована из-за ее слабого взаимодействия с водителем и склонности врезаться с машинами экстренных служб — да, с автомобилями с проблесковыми маячками, совсем как на железнодорожном переезде.

По мере того, как инженеры Tesla расширяет функции автономного вождения, они также убирают датчики с электромобилей. Компания отказалась от радаров и ультразвуковых систем, сделав ставку исключительно на камеры компьютерного зрения для управления системами автопилота и FSD. Остается только гадать, смог бы радар достаточно быстро распознать несущиеся мимо огромные стальные вагоны поезда, чтобы FSD успела задействовать тормоза. Одно можно сказать точно, что независимо от набора датчиков, система под названием "Full Self-Driving" (Полное автономное вождение), не должна пытаться загнать вас под поезд.