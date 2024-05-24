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Печатная плата NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition будет разделена на три части
Сообщается, что печатная плата NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition следующего поколения состоит из трех частей: материнской платы, жесткой платы ввода-вывода и отдельного компонента слота PCIe.

Флагманская видеокарта нового поколения NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition получила сложный дизайн печатной платы.

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В новом посте в соцсети X известный инсайдер «kopite7kimi» сообщил, что видеокарты RTX 50 FE имеют 3 отдельные печатные платы: материнскую плату, жесткую плату ввода-вывода (I/O) и отдельный компонент слота PCIe. При этом он оговорился, что некоторые специалисты по компьютерному "железу" не будут считать полноценной третью часть печатной платы.

Новые видеокарты серии GeForce RTX 50 получат ряд инновационных технологий, включая архитектуру ядра следующего поколения Blackwell и видеопамять GDDR7, а также нас ждут и другие сюрпризы. Ожидается, что новая флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition будет оснащена до 16 модулями видеопамяти GDDR7, окружающими графический процессор (GPU), о чем также упоминается в новых утечках информации.

Сам графический процессор описывается как «физически монолитный» с двумя дополнительными кластерами GPU, аналогичными тем, что используются в новых ускорителях NVIDIA Blackwell B200. Жесткая плата ввода-вывода, вероятно, будет содержать контроллеры дисплея (DisplayPort 2.1 вот-вот появится), систему питания и другие компоненты, которые не требуют прямого контакта с системой охлаждения.

Новые подробности о чипе GB203: ожидается, что новый графический процессор NVIDIA GB203 «Blackwell» будет иметь такое же количество ядер CUDA, что и графический процессор AD103 «Ada Lovelace» внутри RTX 4080, поэтому в видеокарте должно появиться 96 SM (потоковых мультипроцессоров) и 12288 ядер CUDA. Архитектура ядра Blackwell должна обеспечить значительный прирост производительности, поэтому ожидайте повышения производительности на 40-50% по сравнению с RTX 4080 и RTX 4080 SUPER на базе AD103.

Информация о GDDR7: Samsung подготовила для NVIDIA память GDDR7 следующего поколения со скоростями памяти GDDR7 28 Гбит/с и 32 Гбит/с. Вероятно, более быструю память GDDR7 с 32 Гбит/с будут использовать в RTX 5090, а память с 28 Гбит/с GDDR7 - в RTX 5080 и, возможно, в остальных моделях серии RTX 50.

Производительность в 4K: лучший игровой графический процессор NVIDIA следующего поколения в лице GeForce RTX 5090 должен иметь на 50–70% большую производительность по всем направлениям по сравнению с RTX 4090, особенно при более высоком разрешении 4K. Игры в 4K со скоростью 120 кадров/с станут еще более доступными для RTX 5090, чем для RTX 4090. В этом и следующем году нас ждет переход к 4K-разрешению 240 FPS, поэтому RTX 5090 станет отличным выбором для геймеров, которые хотят играть в 4K 240 FPS в будущем.

Производительность RT (трассировки лучей): именно здесь произойдет самое большое улучшение производительности графических процессоров серии GeForce RTX 50 на базе Blackwell следующего поколения. Ожидайте довольно большого прироста производительности в 2–3 раза при использовании RT, а в некоторых случаях, возможно, в 4 раза или более с RTX 5090 и RTX 5080 по сравнению с их аналогами серии RTX 40. Добавьте к этому новый DLSS 4, и вы получите потрясающую производительность RT.

DLSS 4: это, наверное, моя любимая часть графических процессоров следующего поколения от NVIDIA, масштабирование на базе искусственного интеллекта с помощью DLSS 4 следующего поколения, которое работает только на новых графических процессорах серии RTX 50 на базе Blackwell. Мы должны ожидать еще более высокого качества изображения, чем предлагает DLSS 3.x, и нового уровня производительности с включенной DLSS 4 на новой видеокарте RTX 5090 или RTX 5080.

Энергоэффективность: нынешний флагман NVIDIA GeForce RTX 4090 может потреблять от 450 до 600 Вт мощности в зависимости от модели и разгона, но новые графические процессоры серии GeForce RTX 50 будут предлагать гораздо большую производительность на ватт, чем ведущие RTX 4090 и RTX 4080 SUPER, обеспечивая при этом гораздо более высокую производительность.

#nvidia #rtx 5090 #nvidia geforce rtx 5090 #nvidia geforce rtx 5090 founders edition
Источник: wccftech.com
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