Некоторые участки человеческого генома, затронутые вирусными останками, по-видимому, связаны с депрессией, биполярным расстройством и шизофренией.

Согласно новому исследованию, наличие в ДНК человека фрагментов древних вирусов, возраст которых исчисляется сотнями тысяч лет, может сделать современных людей более восприимчивыми к распространенным психическим заболеваниям. Исследователи обнаружили, что чем активнее экспрессируются в клетках человека эти "древние вирусы" (эндогенные ретровирусы человека, или HERV), тем выше риск развития депрессии, биполярного расстройства и шизофрении.

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HERV составляют от 5% до 8% генома человека. Они представляют собой "останки" древних вирусов, которые когда-то поражали наших предков, и уже не способны вызывать заболевания. — по крайней мере, с вирусной точки зрения. Когда-то учёные считали, что HERV — это ДНК-наполнитель, который больше не способен воздействовать на организм, но недавнее секвенирование РНК и количественные исследования ПЦР показали, что некоторые HERV все еще могут транскрибироваться в РНК. Это может иметь последствия для выработки белка, распространения болезней внутри организма и регуляции человеческих генов.





Благодаря исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, психиатры и эксперты по инфекционным заболеваниям в Лондоне и Нью-Йорке начали изучать потенциальную связь между экспрессией HERV и распространенными психическими заболеваниями. В своем исследовании они использовали материалы консорциума CommonMind — базу генетических данных и психиатрических диагнозов, принадлежащих более чем 900 умершим людям. Они обнаружили, что пять связанных с HERV последовательностей из генома человека были тесно связаны с возникновением психических заболеваний: одна HERV связана с депрессией, две - с шизофренией, а третья - с биполярным расстройством и шизофренией.

Мы говорили это раньше и будем говорить дальше: корреляция не является причинно-следственной связью, и то, что два явления происходят рядом друг с другом, не означает, что одно из них вызывает другое. Но если в этом случае можно будет доказать причинно-следственную связь, это может помочь исследователям понять механизмы и рычаги, ответственные за условия, которые часто разрушают жизнь людей.

По словам доктора Родриго Дуарте, возглавлявшего исследование и являющегося экспертом в области генетики, существуют убедительные доказательства того, что психические расстройства имеют сильную генетическую основу. Многие участки генома человека, по-видимому, вносят свой вклад в предрасположенность к подобным заболеваниям. Однако на данный момент ученым не до конца понятны механизмы, посредством которых эндогенные ретровирусы влияют на клетки головного мозга, повышая риск развития психических нарушений. Тем не менее, результаты проведенного исследования указывают на важность регулирования экспрессии этих вирусных последовательностей для поддержания нормальной работы мозга.