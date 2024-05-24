После процедуры размораживания новейший телескоп «Euclid» (Евклид) смог проявить потенциал своих невероятно четких оптических систем. Европейское космическое агентство (ЕКА) рассчитывает, что данные, полученные этим инструментом, позволят значительно расширить наши познания о природе темной материи и темной энергии, которые по современным представлениям составляют подавляющую часть материально-энергетического баланса нашей Вселенной. Вслед за успешным вводом аппарата в эксплуатацию в минувшем году исследовательская группа только что опубликовала вторую порцию изображений, а также первый пакет научных данных для анализа учеными. Кроме того, ЕКА анонсировало грядущий выпуск около десятка статей, основанных на первых наблюдениях «Евклида».
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«Евклид» оснащен 600-мегапиксельной камерой и внушительным 1,2-метровым зеркалом. Он конечно не сравнится с космическим телескопом имени Джеймса Уэбба, но у «Евклида» совсем другая важная задача. В ближайшие годы команда астрономов будет использовать «Евклида» для нанесения на карту двух миллиардов галактик, охватывающих около одной трети неба. Это позволит ученым изучить связь между расстоянием и красным смещением, что имеет решающее значение для понимания расширения галактики и того, как на нее влияют темная материя и темная энергия.
В ходе этого процесса «Евклид» сделал несколько потрясающих изображений небесных объектов, а ЕКА любезно выпустило новую партию фотографий вместе с первым крупным пакетом данных.
Новый снимок туманности Мессье-78 (вверху) — наиболее визуально интересный из последних изображений. Это область звездообразования на расстоянии около 1350 световых лет в созвездии Ориона. Инфракрасные инструменты «Евклида» обнаружили в этом поле зрения 300 тысяч новых объектов, некоторые из них всего в несколько раз больше планеты Юпитер. Новый набор данных будет использоваться для изучения соотношения звездных и субзвездных объектов в молекулярном облаке.
На втором снимке запечатлены скопления галактик Abell 2390, полученные телескопом «Евклид». Здесь отчетливо видны свыше 50 тысяч отдельных галактических систем. Кроме того, в центральной области кадра зафиксированы примеры гравитационного линзирования - эффекта искривления траекторий световых лучей от весьма удаленных источников под воздействием колоссальной гравитации скопления, приводящего к образованию характерных дугообразных структур. Анализ подобных явлений гравитационной оптики позволит ученым определить количественные характеристики темной материи, сконцентрированной в данном скоплении галактик, что является одной из ключевых задач миссии «Евклида».
Следующее изображение - скопление галактик, известное как Abell 2764. Оно находится в правом верхнем углу снимка. Скопление окружено ореолом темной материи. Ученые надеются использовать чрезвычайно широкое поле зрения «Евклида» для определения радиуса скопления и поиска его границ с другими галактиками, которые видны на том же снимке.
Астрономы также более детально рассмотрели NGC 6744 благодаря оптике «Евклида». На этом изображении спиральная галактика показана в одном кадре с многочисленными видимыми объектами на переднем и заднем плане. «Евклид» определил детали тонких пылевых полос, проходящих через эту галактику. Команда астрономов использовала эти данные для картирования местоположения звезд разных типов и отслеживания того, как пыль и газ способствуют звездообразованию.
В заключение, перед нами предстала группа галактик Дорадо - скопление развивающихся и сливающихся галактик, демонстрирующих сложные взаимодействия. Это изображение демонстрирует широкое поле зрения и высокую чувствительность «Евклида». Галактики на этом изображении варьируются от очень ярких до настолько тусклых, что их невозможно увидеть в большинство телескопов. Эти данные помогут команде понять, как галактики формируются внутри гало темной материи.
«Евклид» находится в начале своего шестилетнего путешествия. В команду, анализирующую данные телескопа, входят более 2 000 ученых со всего мира. На веб-сайте консорциума «Евклид» можно ознакомиться с публичным выпуском данных миссии и другими версиями новых изображений в высоком разрешении.