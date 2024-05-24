«Евклид» поможет астрономам нанести на карту до двух миллиардов галактик.

После процедуры размораживания новейший телескоп «Euclid» (Евклид) смог проявить потенциал своих невероятно четких оптических систем. Европейское космическое агентство (ЕКА) рассчитывает, что данные, полученные этим инструментом, позволят значительно расширить наши познания о природе темной материи и темной энергии, которые по современным представлениям составляют подавляющую часть материально-энергетического баланса нашей Вселенной. Вслед за успешным вводом аппарата в эксплуатацию в минувшем году исследовательская группа только что опубликовала вторую порцию изображений, а также первый пакет научных данных для анализа учеными. Кроме того, ЕКА анонсировало грядущий выпуск около десятка статей, основанных на первых наблюдениях «Евклида».

реклама

«Евклид» оснащен 600-мегапиксельной камерой и внушительным 1,2-метровым зеркалом. Он конечно не сравнится с космическим телескопом имени Джеймса Уэбба, но у «Евклида» совсем другая важная задача. В ближайшие годы команда астрономов будет использовать «Евклида» для нанесения на карту двух миллиардов галактик, охватывающих около одной трети неба. Это позволит ученым изучить связь между расстоянием и красным смещением, что имеет решающее значение для понимания расширения галактики и того, как на нее влияют темная материя и темная энергия.

В ходе этого процесса «Евклид» сделал несколько потрясающих изображений небесных объектов, а ЕКА любезно выпустило новую партию фотографий вместе с первым крупным пакетом данных.





Новый снимок туманности Мессье-78 (вверху) — наиболее визуально интересный из последних изображений. Это область звездообразования на расстоянии около 1350 световых лет в созвездии Ориона. Инфракрасные инструменты «Евклида» обнаружили в этом поле зрения 300 тысяч новых объектов, некоторые из них всего в несколько раз больше планеты Юпитер. Новый набор данных будет использоваться для изучения соотношения звездных и субзвездных объектов в молекулярном облаке.





На втором снимке запечатлены скопления галактик Abell 2390, полученные телескопом «Евклид». Здесь отчетливо видны свыше 50 тысяч отдельных галактических систем. Кроме того, в центральной области кадра зафиксированы примеры гравитационного линзирования - эффекта искривления траекторий световых лучей от весьма удаленных источников под воздействием колоссальной гравитации скопления, приводящего к образованию характерных дугообразных структур. Анализ подобных явлений гравитационной оптики позволит ученым определить количественные характеристики темной материи, сконцентрированной в данном скоплении галактик, что является одной из ключевых задач миссии «Евклида».

Следующее изображение - скопление галактик, известное как Abell 2764. Оно находится в правом верхнем углу снимка. Скопление окружено ореолом темной материи. Ученые надеются использовать чрезвычайно широкое поле зрения «Евклида» для определения радиуса скопления и поиска его границ с другими галактиками, которые видны на том же снимке.





Астрономы также более детально рассмотрели NGC 6744 благодаря оптике «Евклида». На этом изображении спиральная галактика показана в одном кадре с многочисленными видимыми объектами на переднем и заднем плане. «Евклид» определил детали тонких пылевых полос, проходящих через эту галактику. Команда астрономов использовала эти данные для картирования местоположения звезд разных типов и отслеживания того, как пыль и газ способствуют звездообразованию.





В заключение, перед нами предстала группа галактик Дорадо - скопление развивающихся и сливающихся галактик, демонстрирующих сложные взаимодействия. Это изображение демонстрирует широкое поле зрения и высокую чувствительность «Евклида». Галактики на этом изображении варьируются от очень ярких до настолько тусклых, что их невозможно увидеть в большинство телескопов. Эти данные помогут команде понять, как галактики формируются внутри гало темной материи.

«Евклид» находится в начале своего шестилетнего путешествия. В команду, анализирующую данные телескопа, входят более 2 000 ученых со всего мира. На веб-сайте консорциума «Евклид» можно ознакомиться с публичным выпуском данных миссии и другими версиями новых изображений в высоком разрешении.