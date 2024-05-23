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Fantoci
Новый министр технологий Тайваня заявил, что TSMC будет хранить коммерческие секреты на острове
Министр подчеркнул, что, хотя TSMC обещает запустить передовые производственные мощности за рубежом, но сначала создает эти технологии на Тайване.

Новый министр науки и технологий Тайваня на своей первой пресс-конференции заявил о решении проблем, стоящих перед компанией TSMC, которую ещё называют «силиконовым щитом» острова от китайской агрессии. Главный вопрос компании заключается в том, будет ли она продолжать хранить свои самые передовые технологии на родине, на Тайване, или экспортировать их за границу по мере расширения своей деятельности. По словам нового министра технологий, компания продолжит расширяться, сохраняя при этом свои самые ценные активы рядом с корпоративной собственностью на Тайване.

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Нового министра зовут Ву Ченг-Вен (Wu Cheng-wen), который по данным Bloomberg, получил образование в США и является экспертом по чипам. На этой неделе он сообщил собравшимся средствам массовой информации, что TSMC может расширить свою деятельность за рубежом, не допуская кражи какой-либо интеллектуальной собственности, поскольку компания намерена сохранять самые передовые исследования и разработки на Тайване. Это также может означать, что компания планирует продолжать производство своих самых передовых микросхем исключительно на Тайване, прежде чем экспортировать их за границу. Однако министр не стал уточнять этот момент. По мнению портала Toms' Hardware, министр именно это имел в виду, когда сказал: «Когда TSMC обещает передовые технологии производства за рубежом, она все равно сначала создает их на Тайване».

Недавнее расширение производства компании в Аризоне вызвало беспокойство на родине в связи с возможностью хищения коммерческих секретов. Фото: TSMC


Господин Ченг-Вен возглавляет Национальный совет по науке и технологиям страны (NSTC), который отвечает за удовлетворение потребностей производителей микросхем, а TSMC является крупнейшей на крошечном острове. TSMC расширяет свою деятельность по всему миру, чтобы обеспечить большую устойчивость глобальной цепочки поставок полупроводников, вынуждая компанию выбирать, какие технологии она хочет экспортировать, а какие считает необходимым производить на Тайване. Традиционно компания производит свои самые передовые продукты на Тайване, одновременно отдавая на хранение проверенные разработки, которые представляют меньший риск для безопасности.

В 2022 году, когда TSMC заявила, что планирует разместить некоторые из своих передовых узлов на своих фабриках в Аризоне, китайское правительство обвинило правительство США в том, что оно обманом заставило TSMC сделать это, чтобы украсть все ее секреты производства чипов. Китайское правительство также обвинило США в попытке «опустошить» тайваньский бизнес по производству чипов, чего, по мнению г-на Ченг-Вена, не произойдет. Он считает, что расширение TSMC полезно для Тайваня, поскольку оно позволяет стране проводить «силиконовую дипломатию», устанавливая связи со странами, которые раньше хотели иметь связи только с Пекином.

#китай #tsmc #тайвань
Источник: tomshardware.com
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