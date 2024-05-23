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Fantoci
Новая угроза на дорогах: пешеходы не слышат приближения электромобилей
Исследования показывают, что отсутствие шума двигателя затрудняет своевременное обнаружение электромобилей.

Во многих ситуациях относительная тишина электромобиля является явным преимуществом перед обычными автомобилями. Однако с точки зрения безопасности пешеходов, беззвучность и незаметность электромобиля не всегда является благом. Многочисленные исследования показывают, что пешеходы, привыкшие ассоциировать шум двигателя с близким присутствием транспортного средства, не слышат электромобили на дорогах и вблизи них. В результате, вероятность попасть под электромобиль выше, чем под автомобиль с бензиновым двигателем.

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В новом исследовании, опубликованном во вторник в Журнале эпидемиологии и общественного здравоохранения, рассматриваются данные о дорожно-транспортных происшествиях в Великобритании в период с 2013 по 2017 год. Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины рассчитали количество жертв среди пешеходов на каждые 100 миллионов пройденных миль. Оказалось, что транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) фигурировали в 2,4 случаях гибели пешеходов на каждые 100 миллионов пройденных миль, а электромобили и гибридно-электрические автомобили стали причиной 5,16 случаев гибели пешеходов на каждые 100 миллионов миль - более чем в два раза больше смертельных случаев.

Вероятность гибели пешехода в результате столкновения также как правило выше в городских районах: в то время как гибридные автомобили и автомобили с ДВС были причиной примерно одинакового количества жертв среди пешеходов в пригородных и сельских районах, на городских улицах гибридные авто стали причиной в три раза большего количества смертельных случаев среди пешеходов, чем автомобили с ДВС.  


Исследователи полагают, что более высокий уровень смертности среди пешеходов от гибридных автомобилей, скорее всего, можно объяснить относительной тишиной электромобилей и гибридных автомобилей. В отличие от обычного автомобиля, работающего на бензине, электромобили и большинство гибридов не оснащены двигателями внутреннего сгорания, а это означает, что они не издают характерного шума, с которым ассоциируется движение транспортных средств. Это означает, что пешеходы могут ошибочно полагать, что автомобиля рядом нет, прежде чем перейти улицу или идти по дороге. Исследователи также считают, что резонанс рынка электромобилей с более молодыми (и часто менее опытными) водителями может способствовать более высокому уровню столкновений с пешеходами, связанных с электромобилями.

Стоит учесть, что исследование проводилось в 2017 году, и с тех пор прошло уже семь лет, и многое изменилось. В период с 2017 по 2022 год мировой рынок электромобилей резко увеличился с 1 миллиона продаж до 10 миллионов, что может означать, что пешеходы привыкли проверять наличие электромобилей на парковках или перед переходом улицы. Также есть вероятность, что электромобили станут более популярными среди пожилых и более опытных водителей по мере развития инфраструктуры зарядки и совершенствования самих электромобилей.

Тем не менее, авторы исследования считают, что крайне важно, чтобы автопроизводители и регулирующие органы работали сообща для предотвращения столкновений с пешеходами. В июле 2019 года Европейский Союз обязал все новые электромобили оснащаться устройством, генерирующим шум при запуске, во время движения задним ходом и на скорости до 20 километров в час. Но электромобили, проданные до вступления в силу этого правила, не оснащены такими устройствами. Авторы исследования предлагают модернизировать старые электромобили звуковыми системами оповещения, чтобы компенсировать отсутствие дорожного шума, возникающего на более низких скоростях.

#электромобили #безопасность дорожного движения
Источник: jech.bmj.com
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