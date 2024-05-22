Даже новый процессор Snapdragon X Plus не получил поддержку.

Ранее сообщалось, что Microsoft собирается положить конец противостоянию между технологиями масштабирования AMD FSR, Nvidia DLSS и Intel XeSS, представив свое решение на базе Windows, которое смогут использовать все пользователи. Первоначально Microsoft назвала эту технологию DirectX Super Resolution, а вчера во время презентации первых в мире «компьютеров с искусственным интеллектом», Microsoft уточнила, что данная технология будет доступна только на Windows 11. К тому же, на момент запуска поддерживаться она будет только на компьютерах с Qualcomm Snapdragon X Elite.

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Microsoft раскрыла эту неожиданную особенность в FAQ (часто задаваемых вопросах) для первой партии ИИ-ноутбуков, одновременно переименовав технологию в Automatic Super Resolution (Auto SR). С официальным объявлением можно ознакомиться ниже. Несколько неожиданно, что Microsoft ограничивает доступность технологии ноутбуками на базе ARM, которые не имеют дискретных видеокарт. Более того, компания не планирует выпускать Auto SR для процессоров x86, а также для ноутбуков на базе менее мощного Snapdragon X Plus.

Геймерам на ПК придется подождать, чтобы узнать, станет ли технология апскейлинга от Microsoft совместимой с x86-процессорами в будущем. (Источник: Microsoft)

Еще больше сбивает с толку данная стратегия Microsoft тем, что парнеры-производители не позиционируют ноутбуки Copilot+ как игровые. Все они относятся к категории тонких и лёгких ноутбуков. Все они представляют собой тонкие и легкие модели. Вместо этого акцент делается на новых функциях с использованием искусственного интеллекта, отличной производительности для повседневных задач и выдающейся продолжительности автономной работы. Microsoft также сообщает, что технология будет поддерживаться только определенным списком игр, что противоречит изначальным представлениям о кроссплатформенном апскейлере для Windows. Одним из главных преимуществ интеграции технологии в Windows и DirectX было то, что теоретически она могла работать в любой игре, если разработчик, конечно, добавит ее поддержку.





Как отмечает Videocardz, ограничение этой функции на момент релиза для Copilot+PC, мягко говоря, разочарует многих пользователей и в дальнейшем это будет трудно изменить. Никто не покупает легкие ноутбуки для игр, и они не смогут конкурировать с настольным игровым ПК или игровым ноутбуком с дискретным графическим процессором, так что это очередная оплошность от Microsoft. Компания могла бы просто запустить ее в качестве эксклюзива Windows 11 для геймеров; уже одно это могло бы убедить хотя бы некоторых людей перейти с Windows 10.

Большинство экспертов уверены, что Microsoft в конечном итоге расширит поддержку Automatic Super Resolution на другие платформы; как она отмечает в том же FAQ, она будет сотрудничать с Intel и AMD над будущими Copilot+PC. Однако упомянутые платформы от этих компаний - Lunar Lake и Strix - являются мобильными архитектурами. Это неутешительное развитие событий для геймеров на настольных ПК, которым остается только ждать и гадать, появится ли технология когда-нибудь на их компьютерах.