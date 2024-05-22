Компания ASML производит оборудование, используемое на фабриках TSMC, и, по всей видимости, разработала аварийную систему отключения.

В последние годы активно обсуждаются возможные последствия вторжения китайской армии на остров Тайвань и захвата фабрик TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) по производству полупроводников. На данный момент компания TSMC производит самые передовые чипы в мире на своих тайваньских предприятиях, поэтому перспектива захвата или контроля этих фабрик китайскими военными - не самый приятный сценарий для западных партнеров. Однако теперь стало известно, что почти все оборудование на фабриках оснащено дистанционными выключателями, которые сделают его непригодным к работе в случае агрессии со стороны Китая.

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Информация о машинах TSMC поступила от журналистов Bloomberg, которые утверждают, что разговаривали с несколькими осведомлёнными источниками, «знакомыми с этим вопросом». Нидерландская компания ASML, являющаяся поставщиком этого оборудования для TSMC, интегрировала функцию дистанционного отключения непосредственно в аппаратное обеспечение, используемое TSMC. В отчете говорится, что официальные лица США обратились к ASML с опасениями по поводу агрессии Китая против TSMC, и ASML заверила их, что при необходимости может отключить машины удаленно. Нидерландская компания также проводила тестовые отключения своих машин, чтобы лучше понять, как такой сценарий будет развиваться в реальном мире и какие риски он включает.

Одна литографическая машина ASML с экстремальным ультрафиолетовым излучением (EUV) размером с двухэтажный автобус стоит около 200 миллионов долларов США.

В отчете говорится, что ультрафиолетовые литографические машины ASML (EUV) имеют аварийный режим отключения, поскольку их регулярно требуется выключать для обслуживания или обновления. ASML может активировать этот режим прямо из Нидерландов, чтобы он функционировал в качестве системы отключения в случае непредвиденных обстоятельств. Данная функция разработана не специально для TSMC и присутствует во всех EUV-установках компании, а TSMC просто является крупнейшим клиентом ASML. В настоящее время ASML запрещено продавать эти машины Китаю.

Летом 2022 года спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, что вызвало обвинения Китая в адрес Запада в эскалации напряженности. Во время этой поездки председатель TSMC заявил в интервью, что, если Китай вторгнется на наш остров, фабрики станут «неработоспособными», так что, возможно, именно эту функцию дистанционного отключения он имел в виду в тот момент.

Хотя полная остановка производства TSMC может быть предпочтительнее, чем контроль Китая над предприятиями, последствия такого шага все равно будут «разрушительными», по словам министра торговли США. Отключение также не помешает Китаю демонтировать и перепрошить машины, и, возможно, именно поэтому бывший советник по национальной безопасности США заявил, что США уничтожат фабрики, если произойдет вторжение. «Я не могу представить, чтобы они остались целы» после китайской агрессии, сказал бывший чиновник.