Это касается только процессоров с удалённой крышкой (скальпированных), и существуют несколько предостережений.

Необычная конструкция сокета LGA 1700 для процессоров Intel Alder и Raptor Lake привела к появлению многочисленных нестандартных теплораспределителей и систем охлаждений. Мы уже видели контактные рамки, заменяющие стандартный механизм крепления процессора для устранения опасной деформации, которая может возникать в некоторых ситуациях. Теперь к этому списку дополнительных сменных деталей добавились и теплораспределители.

реклама

Компания Thermal Grizzly разработала новый теплораспределитель для разблокированных процессоров Intel под названием Intel High Performance Heatspreader V1. Производитель заявил о потенциальном снижении температуры процессора на 15 °C, однако необходимо учитывать ряд ограничений. Согласно опубликованным данным Thermal Grizzly, площадь нового теплораспределителя на 207% больше, чем у стандартного от Intel, и следовательно, он лучше справляется с поглощением тепла от процессора. Во внутреннем тесте теплораспределитель Thermal Grizzly снизил температуру процессора Intel Core i5-14600K с 92,1°C в Cinebench до 77,3°C, то есть разница составила 14,8%.

На данном фото представлена внутренняя конструкция теплораспределителя, демонстрирующая ее продуманную конструкцию, обеспечивающую идеальное прилегание к обнаженному кристаллу процессора.

Следует отметить ряд важных моментов. Во-первых, тестирование проводилось с использованием мощнейшей системы водяного охлаждения. Компания использовала радиатор Watercool MO-RA3, эквивалентный по производительности трем 360-мм радиаторам, установленным друг на друга. Для его охлаждения применялись четыре 200-мм вентилятора – самые большие из доступных, а также водоблок Alphacool Core 1. Дополнительно в тесте использовалась фирменная контактная рамка Thermal Grizzly, способная снизить температуру процессора на несколько градусов. Стоит отметить, что вам также нужно будет удалить стандартный теплораспределитель с вашего процессора, так что это явно относится только к самым опытным оверклокерам.

Thermal Grizzly добилась еще более впечатляющих результатов, использовав совместно несколько своих продуктов. На "скальпированный" Core i9-13900KS был установлен новый теплораспределитель, а сверху был прикреплен новый водоблок Intel Mycro Direct-Die V1. При использовании этого водоблока с термопастой из жидкого металла компании удалось снизить температуру с 92,1 °C до 74,9 °C, что в целом составило 17,2% разницы.

Как отмечает Tom's Hardware, оба продукта уже доступны на веб-сайте немецкой компании, но вам, возможно, придется подождать некоторое время, прежде чем они появятся в России. Кроме того, скоро появится RGB-версия водоблока. Если вы относитесь к экстремальным оверклокерам, вам стоит проявить терпение и дождаться этих новинок.